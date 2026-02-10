العميد أبو زيد يوجه رسالة شكر لولي العهد على زيارته لمنزله ولقائه ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

وتاليا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، على لفتته الهاشمية الكريمة بزيارته لمنزلي ولقائه أهلي وعزوتي ووجهاء وممثلي عن جميع لواء سحاب العز كما وصفتها يا سيدي.
فمن القلب الشكر والتقدير والامتنان والحب، لكم سيدي سمو ولي العهد على هذه اللفتة الهاشمية الكريمة، التي زادتني وأهلي أبناء وبنات لواء سحاب العز جميعًا فخرًا واعتزازًا كبيرًا وأنارت في قلوبنا نورًا وبهجةً لا تنطفئ.
هذه اللفتة التي تؤكد على مكانة لواء سحاب العز، سحاب التي قدمت الشهداء في سبيل الوطن، ولم تحد عن العهد، وستبقى دومًا كما عهدتموها سيدي، مع الوطن وقائد الوطن جلالة سيدي ومولاي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
فزيارتكم لنا سيدي ليست مجرد لقاء فقط بل رسالة وفاء وعرفان، تجسد وتؤكد على النهج الهاشمي القائم والحريص على التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لهم، وتبادل الأفكار ومناقشة كل ما يهم المواطنين، لرفعة الأردن الغالي.
كما أن لها في وجداني أثر خاص فهي رسالة تقدير وإعتزاز، من لدن سمو ولي العهد؛ لي ولرفاقي في السلاح وإخواني الذين خدمت معهم في القوات المسلحة الجيش العربي على وجه عام وفي صفوف النشامى، أسود البلاط الحرس الملكي الخاص على وجه خاص، أخواني الذين تعلمت منهم ورافقتهم بمسيرتي العسكرية، والتي نذرنا فيها أنفسنا منذ أن أدينا القسم أن نبقى مخلصين للوطن وقائد الوطن، ولله الحمد أخلصنا القسم وسنبقى له مخلصين.
وستظل هذه الزيارة يا سيدي محفورة في القلوب محط فخر واعتزاز لنا في لواء سحاب العز وسنظل بعون الله متمسكين بالعهد والوعد، أوفياء للوطن وقيادته الحكيمة بقيادة مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم.
فشكرًا لكم سيدي من القلب، حللتم أهلًا ووطئتم سهلًا بين أهلك وعزوتك في سحاب العز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
العميد المتقاعد الدكتور خالد عوض ابو زيد
