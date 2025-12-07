العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام

وقال الدباس خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عملية التجنيد تبدأ بتفعيل موقع استقبال التجنيد قبل بدء فرز ودراسة الطلبات.
وأضاف أن هناك خطة سنوية ضمن الاحتياج السنوي للتجنيد في المديرية وهي تكون حسب عدد السكان لكل محافظة وموزعة على كافة المحافظات والألوية بنسب محددة.
وأشار الدباس إلى أن عملية التجنيد شفافة وواضحة وتتضمن العديد من الإجراءات والمحددات مثل شرط العمر عند 27 عاما بالأضافة للفحص الطبي والموافقات الأمنية لمقدم الطلب.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا
-
وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية
-
حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين
-
حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد
-
وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي