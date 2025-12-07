الأحد 2025-12-07 02:33 م

العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام

جانب من الاجتماع
الأحد، 07-12-2025 12:12 م
الوكيل الإخباري- كشف مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد المهندس رامي الدباس أن العائلات التي ليس لديها أي أبناء يعملون (عاطلون عن العمل) أو غير مجندين في الأمن العام لها أولوية في التجنيد عند تقديم الطلبات. اضافة اعلان


وقال الدباس خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن عملية التجنيد تبدأ بتفعيل موقع استقبال التجنيد قبل بدء فرز ودراسة الطلبات.

وأضاف أن هناك خطة سنوية ضمن الاحتياج السنوي للتجنيد في المديرية وهي تكون حسب عدد السكان لكل محافظة وموزعة على كافة المحافظات والألوية بنسب محددة.

وأشار الدباس إلى أن عملية التجنيد شفافة وواضحة وتتضمن العديد من الإجراءات والمحددات مثل شرط العمر عند 27 عاما بالأضافة للفحص الطبي والموافقات الأمنية لمقدم الطلب.
 
 


