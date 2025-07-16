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العميد الطبيب سهل الحموري مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية

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العميد الطبيب سهل الحموري
 
الأربعاء، 16-07-2025 05:50 م

الوكيل الإخباري- صدر اليوم الأربعاء قرار بتعيين العميد الطبيب سهل الحموري مديرًا عامًا للخدمات الطبية الملكية.

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يُعد العميد الطبيب الحموري من الأطباء المميزين فنيًا وإداريًا، فهو حاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة العامة من الجامعة الأردنية.


وحصل الحموري خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات، منها: البورد الأردني في الجراحة العامة، ودورة عليا في جراحة المناظير وجراحة الجهاز الهضمي.


كما تقلد عددًا من المناصب الإدارية العسكرية، منها: رئيس اختصاص في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، ورئيس اختصاص في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومساعد فني في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري، ومدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم.

 
 
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