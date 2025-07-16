العميد الطبيب سهل الحموري مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية

يُعد العميد الطبيب الحموري من الأطباء المميزين فنيًا وإداريًا، فهو حاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة العامة من الجامعة الأردنية.
وحصل الحموري خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات، منها: البورد الأردني في الجراحة العامة، ودورة عليا في جراحة المناظير وجراحة الجهاز الهضمي.
كما تقلد عددًا من المناصب الإدارية العسكرية، منها: رئيس اختصاص في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، ورئيس اختصاص في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومساعد فني في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري، ومدير مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، ومساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم.
-
أخبار متعلقة
-
حادث مروع على طريق الجفر يودي بحياة سائق صهريج محمّل بالنفط الخام
-
القوات المسلحة تُجلي أكبر دفعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المياه و"البلقاء التطبيقية"
-
سلاح الجو الأردني يعود بعد إخماد حرائق سوريا
-
أمين عام النقل ونظيره الفلسطيني يبحثان تذليل العقبات وتعزيز التعاون بين البلدين
-
وفد عسكري ألماني يشيد باحترافية الحرس الملكي الخاص خلال زيارة رسمية
-
15 اتفاقية تدريب منتهي بالتشغيل مع منشآت سياحية وغذائية في إقليم الشمال
-
وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية