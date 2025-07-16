العميد الطبيب سهل الحموري مديرا عاما للخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- صدر اليوم الأربعاء قرار بتعيين العميد الطبيب سهل الحموري مديرًا عامًا للخدمات الطبية الملكية.

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يُعد العميد الطبيب الحموري من الأطباء المميزين فنيًا وإداريًا، فهو حاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة العامة من الجامعة الأردنية.



وحصل الحموري خلال مسيرته العلمية على عدة شهادات، منها: البورد الأردني في الجراحة العامة، ودورة عليا في جراحة المناظير وجراحة الجهاز الهضمي.