الإثنين 2026-05-25 08:43 م

العودات: الاستقلال الـ 80 يشكل محطة عز رسخت سيادة الأردن ومكانته

علم الأردن
الإثنين، 25-05-2026 07:11 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن عيد الاستقلال الـ 80، يشكل محطة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، يستحضرون فيها معاني العزة والسيادة، ومسيرة الدولة الأردنية الحديثة التي انطلقت بإرادة الأحرار، ثابتة الأركان، راسخة المبادئ، وشامخة بين الأمم.

وأضاف العودات في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الـ 25 من أيار يمثل مناسبة وطنية تجسد قيم الكرامة والتضحية والانتماء، مؤكدًا أن الهاشميين قادوا مسيرة بناء الدولة الأردنية بالحكمة وصدق الرسالة وعزيمة الإنجاز، حتى غدا الأردن نموذجًا للدولة المعتدلة والقادرة على مواجهة التحديات.


وأشار إلى أن القيادة الهاشمية تواصل حمل رسالة الدولة الأردنية بثبات واقتدار، وصون منجزاتها الوطنية، وترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا، إلى جانب مواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 


