العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

جاء ذلك خلال رعايته لقاءً جمع قيادات حزب العمال بمجموعة من الشابات والشباب المشاركين في مبادرة "وطن"، تحت عنوان: (الشباب محركات التغيير).
وقال العودات إن مشروع التحديث السياسي أتاح للشباب بيئة تشريعية وسياسية ضامنة لممارسة دورهم في الحياة السياسية، وساهم في تمكينهم من المشاركة الفاعلة في الشأن العام، وصولًا إلى تشكيل أغلبية حزبية داخل البرلمان، من خلال التعديلات الدستورية، والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنها.
وأضاف أن الانخراط في الحياة السياسية لا يمكن أن يكون فاعلًا ومؤثرًا إلا عبر أحزابٍ برامجية تعبّر عن هموم المواطنين وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أهمية دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي جاء بإرادة سياسية ورغبة وطنية خالصة، تهدف إلى توسيع المشاركة في صناعة القرار، وتحقيق الفاعلية السياسية من خلال إشراك الشباب في الحياة الحزبية والسياسية، ليكونوا جزءًا فاعلًا في بناء الحاضر وصياغة المستقبل في مختلف المجالات.
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