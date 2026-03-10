العودات: الحكومة غامرت بشعبيتها عندما عدلت قانون الضمان

02:22 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن الحكومة غامرت بشعبيتها عندما استجابت لنتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تضمنت مؤشرات خطر تحيط بالمركز المالي للضمان الاجتماعي وهو ما دفعنا للاستجابة لها وتعديل القانون.



وأضاف أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهو ذراع رقابي لمجلس النواب.



وأشار العودات إلى أن الحكومة تحملت مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية والقانونية عندما استجابت لنتائج الدراسة.



وبيّن أن الحكومة لو تأخرت في التعامل مع نتائج الدراسة الاكتوارية لكانت الكلفة أكبر.





