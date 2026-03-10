العودات: لو تأخرت الحكومة في التعامل مع نتائج الدراسة الاكتوارية لكانت الكلفة أكبر

وقال العودات خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تضمنت مؤشرات خطر تحيط بالمركز المالي للضمان الاجتماعي وهو ما دفعنا للاستجابة لها وتعديل القانون.
وأضاف أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهو ذراع رقابي لمجلس النواب.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تحملت مسؤوليتها الأخلاقية والأدبية والقانونية عندما استجابت لنتائج الدراسة.
وبيّن أن الحكومة لو تأخرت في التعامل مع نتائج الدراسة الاكتوارية لكانت الكلفة أكبر.
