"العون الطبي": إجراء 300 عملية جراحية مجانية خلال 2025

الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

الأربعاء، 24-12-2025 05:28 م
الوكيل الإخباري- أكدت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين إنجاز هدفها المُعلن منذ بداية 2025 بإجراء 300 عملية جراحية للمرضى من سكان المخيمات والمجتمعات الأكثر احتياجًا، في إنجاز يعكس التزام الجمعية المستمر بتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للفئات غير القادرة على تحمّل تكاليف العلاج، تزامنًا مع احتفالها بعامها الـ35 في تقديم الرعاية الصحية والإنسانية.اضافة اعلان


وأشارت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إنجازها هدفها من خلال جمع التبرعات عبر عدة حملات إنسانية، من بينها حملة (خفّف عنهم) خلال شهر رمضان الكريم، وحملة (العودة إلى المدارس)، إضافة إلى حملة (زكاتك علاجهم) الحالية، وذلك لدعم تنفيذ العمليات الجراحية للمرضى داخل المخيمات التي تعمل بها، استجابةً للاحتياج المتزايد للخدمات الجراحية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان المخيمات.

وأكدت أن العملية الجراحية رقم 300 أُجريت بنجاح لطفل من سكان مخيم حطّين، كان يعاني من آلام شديدة، حيث تم فحصه من قبل الأطباء الأخصائيين في المركز الصحي، وتم التكفّل بحالته وتنفيذ العملية الجراحية له بالتعاون مع الطبيب الاستشاري المتطوّع صائب حمودي.

وأفادت الجمعية بأن الطفل يتمتّع حاليًا بحالة صحية جيدة، في محطة إنسانية تجسّد أثر دعم المتبرعين وثقة المجتمع المحلي بالخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية منذ عقود.

وأكدت حرصها على تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، تشمل المتابعة الطبية قبل العملية الجراحية وأثناءها وبعدها، بما يضمن سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن الطلب على العمليات الجراحية يشهد تزايدًا مستمرًا، في وقت يعجز فيه العديد من سكان المخيمات عن تحمّل أعباء التكاليف الطبية، الأمر الذي يدفع الجمعية إلى العمل على توسيع نطاق برامجها الصحية وزيادة عدد المستفيدين من العمليات الجراحية خلال المرحلة المقبلة، بما يتناسب مع حجم الاحتياج الإنساني المتنامي.
 
 


