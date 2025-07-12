العيسوي: الأردن بحكمة الملك ورؤيته صامد في وجه التحديات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثقة نحو المستقبل، مرتكزا على مسيرة وطنية تجاوزت المئة عام من البناء والتحديث.



وخلال لقائه اليوم السبت وفدا من أبناء عشيرة بني عامر في الديوان الملكي الهاشمي، شدد العيسوي على أن الأردن، رغم التحديات والتحولات الإقليمية والدولية، يواصل جهوده الإصلاحية والتنموية، انطلاقا من رؤية ملكية تعتبر المواطن جوهر التنمية وغايتها.



وأشار العيسوي إلى أن دعم الأشقاء الفلسطينيين يظل في صدارة الأولويات الأردنية، مشددا على أن القضية الفلسطينية لم تغب يوما عن وجدان القيادة والشعب في الأردن، وأن جلالة الملك يواصل جهوده في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.



وأوضح العيسوي أن الأردن يواصل أداء دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية، إلى جانب استمرار الدعم الميداني لأهل غزة من خلال الجهود الطبية والإنسانية والإغاثية.



وأضاف العيسوي أن الأردن شكل عبر وعي مواطنيه نموذجا في القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مستندا إلى وحدة الصف الوطني، وإلى مؤسسات وطنية أثبتت كفاءتها، وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

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