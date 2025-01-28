العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية عصي على جميع التحديات

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية، سيبقى عصيا على جميع التحديات.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر بني صخر في الشمال ووفدا من أبناء منطقة جديتا في لواء الكورة، خلال لقاءين منفصلين، إن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه قضايا أمته، تشكل نموذجا.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ويقظة أبنائه ووعيهم، والتفافهم ووقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، يزداد قوة وصلابة، وثبات على مواقفه.

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