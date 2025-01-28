 
الثلاثاء 2025-01-28 06:19 م
 

العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية عصي على جميع التحديات

خلال لقائه فعاليات شعبية
خلال لقائه فعاليات شعبية
الثلاثاء، 28-01-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية، سيبقى عصيا على جميع التحديات.

وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشائر بني صخر في الشمال ووفدا من أبناء منطقة جديتا في لواء الكورة، خلال لقاءين منفصلين، إن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، تجاه قضايا أمته، تشكل نموذجا.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ويقظة أبنائه ووعيهم، والتفافهم ووقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، يزداد قوة وصلابة، وثبات على مواقفه.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه المصالح الوطنية وقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعبروا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن العقيدة الوطنية والقومية الشاملة، تقوم على المواطنة الصالحة والتنشئة السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية المتكاملة والمتوازنة.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين له في جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.

 
gnews

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