العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين

وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان الأشجع في مواقفه السياسية المناصرة للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والسباق في إرسال المساعدات لهم، وأن هذا هو "ديدن الهاشميين والأردنيين"، في الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب.
وأضاف إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أصيـلة وثابتة، لا تقبل المزاودة أو التشكيك، ولا يتنكر لها إلا جاحد وحاقد.
وبين أن هذه المواقف الشجاعة، نابعة من وطن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي شعبه وبجيشه العربي المصطفوي وبأجهزته الأمنية، وأنه سيبقى حصنا منيعا في وجه التحديات التي تعصف بالمنطقة.
وقالوا، في مداخلاتهم، إن مواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشرفة وشجاعة، وستبقى على الدوام مصدر فخر الأردنيين واعتزازهم.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه
-
المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
-
مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات
-
الأمن العام يدعو اصحاب المركبات لرفع الجاهزية قبل فصل الشتاء
-
الحكومة تقر نظاما معدلا للجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام
-
الحكومة تقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة
-
توقيع 5 عقود عمل جماعية للعاملين في شركات قطاع الكهرباء
-
"الطاقة" تعقد ندوة حول مستقبل النقل الكهربائي