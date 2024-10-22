العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى السباق في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ويبذل كل الجهود لتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ومواصلة إمداد الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.

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وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان الأشجع في مواقفه السياسية المناصرة للأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والسباق في إرسال المساعدات لهم، وأن هذا هو "ديدن الهاشميين والأردنيين"، في الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب.



وأضاف إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجاه قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أصيـلة وثابتة، لا تقبل المزاودة أو التشكيك، ولا يتنكر لها إلا جاحد وحاقد.



وبين أن هذه المواقف الشجاعة، نابعة من وطن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة، وبوعي شعبه وبجيشه العربي المصطفوي وبأجهزته الأمنية، وأنه سيبقى حصنا منيعا في وجه التحديات التي تعصف بالمنطقة.