السبت 2026-06-13 06:33 م

العيسوي: الأردن بقيادة الملك الحكيمة يمضي بثقة نحو المستقبل

خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر طوباس
خلال لقائه وفدا من أبناء عشائر طوباس
 
السبت، 13-06-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء طوباس.

وفي مستهل اللقاء نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور.

واستعرض العيسوي في كلمة ألقاها دلالات المناسبات الوطنية من عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على كونها محطات للاحتفاء بل هي فرصة لاستلهام قيم البناء والتحديث التي يرسخها جلالة الملك.

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من جانبهم عبر المتحدثون عن فخرهم بالقيادة الهاشمية المظفرة، التي أرست دعائم دولة قامت على قيم العدالة والاعتدال وسيادة القانون مشيرين إلى أن الأردن بفضل الله ثم بحكمة جلالة الملك وسمو ولي العهد يمثل اليوم نموذجا استثنائيا في الأمن والاستقرار والتماسك الوطني وسط محيط مضطرب من التحديات.

وأشاروا إلى أن الأردن يشهد بقيادة جلالة الملك مسيرة تحديث شاملة في مختلف المجالات واصفين الرؤية الملكية بأنها خارطة طريق لمستقبل أكثر ازدهارا حيث أكدوا استعدادهم للمساهمة الفاعلة في ترجمة هذه الرؤى على أرض الواقع مثمنين في الوقت ذاته الدور الملهم لسمو ولي العهد في تمكين الشباب وتلمس تطلعاتهم واحتياجاتهم.

 
 


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