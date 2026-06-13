العيسوي: الأردن بقيادة الملك الحكيمة يمضي بثقة نحو المستقبل

وفي مستهل اللقاء نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور.
واستعرض العيسوي في كلمة ألقاها دلالات المناسبات الوطنية من عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على كونها محطات للاحتفاء بل هي فرصة لاستلهام قيم البناء والتحديث التي يرسخها جلالة الملك.
وأشاروا إلى أن الأردن يشهد بقيادة جلالة الملك مسيرة تحديث شاملة في مختلف المجالات واصفين الرؤية الملكية بأنها خارطة طريق لمستقبل أكثر ازدهارا حيث أكدوا استعدادهم للمساهمة الفاعلة في ترجمة هذه الرؤى على أرض الواقع مثمنين في الوقت ذاته الدور الملهم لسمو ولي العهد في تمكين الشباب وتلمس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
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