العيسوي: الأردن بقيادة الملك الحكيمة يمضي بثقة نحو المستقبل

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء طوباس.



وفي مستهل اللقاء نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور.



واستعرض العيسوي في كلمة ألقاها دلالات المناسبات الوطنية من عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على كونها محطات للاحتفاء بل هي فرصة لاستلهام قيم البناء والتحديث التي يرسخها جلالة الملك.

اضافة اعلان