العيسوي: الأردن بقيادة الملك تنمية راسخة ودبلوماسية فاعلة تعزز دوره القومي والإنساني

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته التنموية بثبات، مرتكزًا على نهج التحديث والتطوير المستمر في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن في كافة أنحاء المملكة.



وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة القدومي، إن رؤية جلالة الملك تقوم على تعزيز العمل الجاد، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والاهتمام بتمكين المواطن، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.



وأضاف أن الأردن تبنى نهجًا متكاملًا في التنمية الاقتصادية والإدارية والسياسية، حيث يمضي قدمًا بخطى واثقة نحو المستقبل، معتمدًا على سواعد أبنائه وإمكاناتهم.

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