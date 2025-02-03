 
الإثنين 2025-02-03 03:44 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك تنمية راسخة ودبلوماسية فاعلة تعزز دوره القومي والإنساني

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة القدومي
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة القدومي
الإثنين، 03-02-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته التنموية بثبات، مرتكزًا على نهج التحديث والتطوير المستمر في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن في كافة أنحاء المملكة. 

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة القدومي، إن رؤية جلالة الملك تقوم على تعزيز العمل الجاد، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والاهتمام بتمكين المواطن، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.

 وأضاف أن الأردن تبنى نهجًا متكاملًا في التنمية الاقتصادية والإدارية والسياسية، حيث يمضي قدمًا بخطى واثقة نحو المستقبل، معتمدًا على سواعد أبنائه وإمكاناتهم.

اضافة اعلان

 

 من جهتهم، أعرب المتحدثون عن اعتزازهم بمواقف الأردن الثابتة وجهود جلالة الملك في تعزيز المسيرة التنموية داخليًا، وترسيخ دور الأردن، كمدافع رئيسي عن القضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن جهود جلالة الملك في مسيرة التطوير والتحديث، ومواقفه القومية الراسخة، تعكس رؤية ملكية ثابتة لبناء مستقبل أفضل للوطن، ومحافظة على دوره في دعم الأشقاء وتعزيز التضامن العربي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي هزة أرضية تضرب وسط تونس

استمرار اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على حوارة

فلسطين 2161 اعتداء إسرائيليا بالضفة في يناير .. تصعيد خطير وتهجير

ا

خاص بالوكيل مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة القدومي

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك تنمية راسخة ودبلوماسية فاعلة تعزز دوره القومي والإنساني

جانب من الورشة

أخبار محلية هيئة تنظيم الطيران المدني تعقد ورشة عمل حول إدارة أخطار السلامة

تعبيرية

خاص بالوكيل الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض

قوات إسرائيلية في جنوب لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

ا

أخبار محلية الصفدي وهاكان يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة



 




الأكثر مشاهدة