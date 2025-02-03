العيسوي: الأردن بقيادة الملك تنمية راسخة ودبلوماسية فاعلة تعزز دوره القومي والإنساني

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة القدومي، إن رؤية جلالة الملك تقوم على تعزيز العمل الجاد، والارتقاء بالخدمات الأساسية، والاهتمام بتمكين المواطن، باعتباره حجر الأساس في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.
وأضاف أن الأردن تبنى نهجًا متكاملًا في التنمية الاقتصادية والإدارية والسياسية، حيث يمضي قدمًا بخطى واثقة نحو المستقبل، معتمدًا على سواعد أبنائه وإمكاناتهم.
وأكدوا أن جهود جلالة الملك في مسيرة التطوير والتحديث، ومواقفه القومية الراسخة، تعكس رؤية ملكية ثابتة لبناء مستقبل أفضل للوطن، ومحافظة على دوره في دعم الأشقاء وتعزيز التضامن العربي.
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