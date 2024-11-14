العيسوي : الأردن بقيادة الملك ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه

جاء ذلك، خلال حديث العيسوي، أمام وفد يمثل فعاليات سياسية وثقافية وإعلامية وأكاديمية من العاصمة عمان، التقاهم، اليوم الخميس، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كينعان البلوي، في الديوان الملكي الهاشمي.
وقال العيسوي إن الأردن، وبما تمتلكه قيادته الهاشمية الحكيمة، من رؤية استشرافية، يدرك المحاولات الإسرائيلية لإنهاء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس حل الدولتين، ويعي خطورة السياسة الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.
وأكد أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.
وثمنوا الجهود السياسية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى جولات ومباحثات واتصالات جلالته مع قادة وزعماء العديد من الدول، لحشد تأييد دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الأشقاء في غزة.
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