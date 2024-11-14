العيسوي : الأردن بقيادة الملك ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، سيبقى قويا، ثابتا على مواقفه، محافظا على أمنه واستقراره، مدافعا عن قضايا أمته.



جاء ذلك، خلال حديث العيسوي، أمام وفد يمثل فعاليات سياسية وثقافية وإعلامية وأكاديمية من العاصمة عمان، التقاهم، اليوم الخميس، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كينعان البلوي، في الديوان الملكي الهاشمي.



وقال العيسوي إن الأردن، وبما تمتلكه قيادته الهاشمية الحكيمة، من رؤية استشرافية، يدرك المحاولات الإسرائيلية لإنهاء مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس حل الدولتين، ويعي خطورة السياسة الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.



وأكد أن مواقف الأردن القوية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه القضية الفلسطينية، مناصرة وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، لتحقيق تطلعاته الوطنية، وتلبية حقوقه المشروعة، في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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