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العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه ومدافع عن قضاياه وأمته

خلال لقائه وفدا من أعضاء لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
خلال لقائه وفدا من أعضاء لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
السبت، 08-02-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

 وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، ركز العيسوي على الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة تحديث الأردن في مختلف المجالات، إلى جانب مواقفه الثابتة إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود جلالته السياسية والإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة.

واستعرض العيسوي رؤية جلالة الملك في مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والقطاعات العمالية.

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من جانبهم، أكد المتحدثون دعمهم للمواقف الأردنية، مساندين لجهود جلالة الملك، في مسيرة التحديث والتطوير، مستلهمين من رؤية جلالته الدافع والحافز لمزيد من التقدم والازدهار، نحو مستقبل أفضل.

وعبروا عن اعتزازهم بمواقف جلالة الملك السياسية والإنسانية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، مستحضرين في حديثهم محطات العز والكرامة والشهامة الأردنية لإغاثة ومساندة الأهل في غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والتي عززت من صمودهم في مواجهة التدمير والقتل. 

 
gnews

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