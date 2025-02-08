العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه ومدافع عن قضاياه وأمته

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من أعضاء لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.



وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، ركز العيسوي على الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة تحديث الأردن في مختلف المجالات، إلى جانب مواقفه الثابتة إزاء القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وجهود جلالته السياسية والإنسانية لمساندة الأشقاء في غزة.



واستعرض العيسوي رؤية جلالة الملك في مسار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والقطاعات العمالية.

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