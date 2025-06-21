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العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت للعقل والعدالة وسط إقليم مضطرب وثوابته راسخة

خلال لقائه متقاعدين عسكريين بينهم أعيان ونواب وأعضاء لجنة الكرامة والمحاربين القدامى
خلال لقائه متقاعدين عسكريين بينهم أعيان ونواب وأعضاء لجنة الكرامة والمحاربين القدامى
 
السبت، 21-06-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل أداء دوره المركزي كركيزة للاستقرار في المنطقة، مستندًا إلى نهج ثابت ومبادئ  راسخة جعلت من السيادة والقرار المستقل عنوانًا للدولة الأردنية، ومن الإنسان محورًا للتنمية.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفد متقاعدين عسكريين، يضم أعيان وأعضاء من لجنة الكرامة والمحاربين القدامى، حيث تحدث العيسوي بإسهاب عن الموقف الأردني الراسخ من التحولات الإقليمية والدولية، وعن الثوابت التي ترتكز إليها الدولة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأشار العيسوي إلى أن ما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة وتحديات مركبة يفرض على الدول امتلاك رؤى وقرارات نابعة من إرادة وطنية حرة، مؤكدًا أن الأردن لم يكن في يوم من الأيام ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية التي تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، وتحفظ كرامة الدولة وتصون أمن مواطنيها.

 

 من جهتهم، عبّر أعضاء لجنة الكرامة والمحاربين القدامى عن فخرهم العميق بالنهج الذي يقوده جلالة الملك، وبما يحققه الأردن من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدين أن الأردنيين يقفون خلف قيادتهم الهاشمية بثقة وولاء، ويدركون حساسية المرحلة التي تتطلب وعيًا راسخًا وتكاتفًا وطنيًا لا يتزحزح.

وشدد المتحدثون على دعمهم المطلق لمواقف جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين أن خطاب جلالته الأخير حمل رسائل سيادية وأخلاقية أعادت الاعتبار للحق الفلسطيني، وللقيم التي غيّبها الصمت الدولي.

 
gnews

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