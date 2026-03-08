العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت متزن في محيط مضطرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن مسار التحديث الذي يقوده جلالة عبدالله الثاني يرتكز على حزمة تطويرية متكاملة تستهدف تطوير أداء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار الوطني، وتمكين الأردن من مواكبة التحولات الإقليمية والدولية بكفاءة ومرونة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً شبابياً من لواء الوسطية.



وأضاف العيسوي أن هذه الرؤية الإصلاحية أسهمت في ترسيخ حضور أردني مؤثر في الإقليم، وجعلت المملكة نقطة ارتكاز في محيط يشهد تحديات متسارعة، وصوتاً متزناً يجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على مسارات التطوير والتحديث.



وبيّن أن موقف جلالة الملك، في ظل المواجهات التي تشهدها المنطقة، كان واضحاً وثابتاً، إذ يقوم على حماية المصالح الوطنية العليا والحفاظ على أمن الأردن واستقراره، بالتوازي مع دعم كل الجهود الرامية إلى تغليب لغة الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمات.

اضافة اعلان