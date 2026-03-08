العيسوي: الأردن بقيادة الملك صوت متزن في محيط مضطرب

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً شبابياً من لواء الوسطية.
وأضاف العيسوي أن هذه الرؤية الإصلاحية أسهمت في ترسيخ حضور أردني مؤثر في الإقليم، وجعلت المملكة نقطة ارتكاز في محيط يشهد تحديات متسارعة، وصوتاً متزناً يجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على مسارات التطوير والتحديث.
وبيّن أن موقف جلالة الملك، في ظل المواجهات التي تشهدها المنطقة، كان واضحاً وثابتاً، إذ يقوم على حماية المصالح الوطنية العليا والحفاظ على أمن الأردن واستقراره، بالتوازي مع دعم كل الجهود الرامية إلى تغليب لغة الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمات.
وأضافوا أن الأردن كان على الدوام سندًا للأشقاء، ووقف إلى جانبهم في مختلف الظروف، مستذكرين ما قدمه الأردنيون من تضحيات عبر تاريخهم، وما بذله الجيش العربي والأجهزة الأمنية من جهود لحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
