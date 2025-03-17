العيسوي: الأردن بقيادة الملك قصة تروى ورمزًا يحتذى

وأضاف العيسوي أن السياسة الحكيمة للقيادة الهاشمية، وما تبذله من جهود وما تحمله من رؤى استشرافية، جعلت من الأردن واحة أمن.
ولفت إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يؤمن بأن الأمل في السلام لا يزال قائماً، وأن جلالته يواصل مساعيه لتحقيق مستقبل أفضل للأردن والمنطقة، مشددًا على أن التماسك الوطني هو سر قوة الأردن في مواجهة كل التحديات.
وأعربوا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، وقالوا إن الأردن، بفضل قيادته الحكيمة، أصبح نموذجا في التنمية المستدامة.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.
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