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العيسوي: الأردن بقيادة الملك قوي بتماسكه وراسخ في مبادئه

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الفارس الشوابكة
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الفارس الشوابكة
 
الإثنين، 05-05-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثبات، مستندًا إلى إرث راسخ من المبادئ الوطنية، وإلى إدراك عميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وإلى تمسك أبنائه بقيمهم الأصيلة.

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 وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، هي امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأن بناء الدولة لا يتم إلا بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة الصف.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من عشيرة الفارس الشوابكة، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


وبين العيسوي أن ما يميز الأردن هو قدرته على مواجهة التحديات بتوازن وحكمة، وبموقف واضح لا يخضع للمساومة أو التردد، مستندًا إلى وعي شعبي متجذر، وثقة راسخة في مؤسسات الدولة ومرجعياتها.

 

من جهتهم، عبّر أبناء عشيرة الفارس الشوابكة عن تقديرهم للدور الذي تقوم به القيادة الهاشمية في ترسيخ منظومة الاستقرار وتعزيز مكانة الأردن، مؤكدين تمسكهم بالثوابت الوطنية، واستعدادهم الدائم لخدمة الوطن والدفاع عنه، والإسهام الفاعل في مسيرته نحو التقدم والازدهار.


وأكدوا أن مواقفهم ثابتة تجاه الوطن وقيادته الهاشمية، مقدرين عاليا جهود جلالة الملك التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن، وفي دعم ومساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
gnews

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