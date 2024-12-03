العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته

وأكد العيسوي إن مواقف الأردن التاريخية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه ما يجري في فلسطين، وفي أي بلد عربي، تنطلق من واجب وطني، لا منّة فيه.
جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من وجهاء من عشيرة حداد وعشائر أريحا في الأردن، خلال لقاءين منفصلين، تناول فيهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المحلية والعربية.
وأكدوا أنهم سيبقون، على الدوام، جند الملك وحماة الوطن، ولن يتخلوا عن المواقف الوطنية، وسيكونون درع الوطن في وجه جميع التحديات، وبوجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.
ولفتوا إلى أن جلالة الملك، وبحكمته ورؤيته المستنيرة جعل من الأردن وطن ينعم بالأمن والاستقرار، ويحظى بمكانة عالمية رفيعة، ويقدم أنموذجا في الوحدة والعيش المشترك والإنجازات الحضارية، معبرين عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
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