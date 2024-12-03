 
الثلاثاء 2024-12-03 05:16 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته

خلال لقائه وجهاء عشيرة حداد وعشائر أبناء أريحا بالأردن
خلال لقائه وجهاء عشيرة حداد وعشائر أبناء أريحا بالأردن
الثلاثاء، 03-12-2024 03:28 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية، وثابت على مواقفه العروبية والإسلامية، ومدافع عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوصي والحامي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. 

 وأكد العيسوي إن مواقف الأردن التاريخية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه ما يجري في فلسطين، وفي أي بلد عربي، تنطلق من واجب وطني، لا منّة فيه.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من وجهاء من عشيرة حداد وعشائر أريحا في الأردن، خلال لقاءين منفصلين، تناول فيهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المحلية والعربية.

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من جهتهم، ثمن المتحدثون، خلال اللقاءين، جهود جلالة الملك على الصعيد المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وقالوا إن جلالة الملك، بحكمته، جعل من الأردن دولة قوية وعادلة، وجعل الإنسانية نبراس حكمه. 

وأكدوا أنهم سيبقون، على الدوام، جند الملك وحماة الوطن، ولن يتخلوا عن المواقف الوطنية، وسيكونون درع الوطن في وجه جميع التحديات، وبوجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.

ولفتوا إلى أن جلالة الملك، وبحكمته ورؤيته المستنيرة جعل من الأردن وطن ينعم بالأمن والاستقرار، ويحظى بمكانة عالمية رفيعة، ويقدم أنموذجا في الوحدة والعيش المشترك والإنجازات الحضارية، معبرين عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

 

 
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