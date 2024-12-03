العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماض بمسيرته وثابت على مواقفه ومدافع عن قضايا أمته

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية، وثابت على مواقفه العروبية والإسلامية، ومدافع عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والوصي والحامي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وأكد العيسوي إن مواقف الأردن التاريخية، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تجاه ما يجري في فلسطين، وفي أي بلد عربي، تنطلق من واجب وطني، لا منّة فيه.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من وجهاء من عشيرة حداد وعشائر أريحا في الأردن، خلال لقاءين منفصلين، تناول فيهما مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المحلية والعربية.





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