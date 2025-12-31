الأربعاء 2025-12-31 04:02 م

العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار

خلال لقائه فعاليات مجتمعية
الأربعاء، 31-12-2025 03:36 م

الوكيل الإخباري-     أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يشكّل نموذجا فريدا في الثبات على المبادئ، والانتصار للحق، والدفاع عن المظلوم، بما يعكس إرثًا هاشميا عريقا وقيادة رشيدة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين في لقاءين منفصلين؛ الأول وفدا من أبناء محافظة إربد، والثاني وفدا من أبناء منطقة برما في محافظة جرش، حيث استعرض العيسوي في اللقاءين المرتكزات الوطنية التي يقوم عليها النموذج الأردني، والدور المحوري للقيادة الهاشمية في تعزيز الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية.

وقال العيسوي إن التراث القيادي الهاشمي، الممزوج بحكمة المسؤولية وصدق الرؤية، جعل من الأردن حالة نموذجية في المنطقة، تجمع بين الاستقرار والأمن والثقة الشعبية، وبين الالتزام بالمبادئ الوطنية والدور الفاعل في القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها.

وأضاف أن الأردن، بما يتمتع به أبناؤه من وعي وثقافة وانتماء عميق، وبما يحظى به من ثقة شعبية بقيادته الهاشمية، يمتلك مقومات راسخة تؤهله لمواجهة التحديات الإقليمية المعقدة بثقة وهدوء، مؤكدًا أن القيادة الهاشمية كانت وما زالت قريبة من المواطنين، حريصة على الاستماع إليهم، وبناء دولة مزدهرة ومستقرة.

من جهتهم، أكد المتحدثون أن ما يشهده الوطن من أمنٍ واستقرار، وما حققه من مواقف مشرفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إنما هو ثمرة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني النيرة، وجهوده المتواصلة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وصون كرامة الإنسان الأردني.


وشدد المتحدثون على تجديد العهد بالوقوف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك المعظم، مؤكدين أن الوحدة الوطنية تشكل الأساس المتين لقوة الأردن واستقراره، متقدمين لجلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قدوم الام الجديد.

كما أشاروا إلى أن وجودهم في الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعًا، يجسد نهج الهاشميين الراسخ القائم على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وتعزيز الثقة، وهو نهج عرف به آل هاشم كقيادة قريبة من شعبها، صادقة في عهدها.

 
 


