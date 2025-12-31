العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين في لقاءين منفصلين؛ الأول وفدا من أبناء محافظة إربد، والثاني وفدا من أبناء منطقة برما في محافظة جرش، حيث استعرض العيسوي في اللقاءين المرتكزات الوطنية التي يقوم عليها النموذج الأردني، والدور المحوري للقيادة الهاشمية في تعزيز الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية.
وقال العيسوي إن التراث القيادي الهاشمي، الممزوج بحكمة المسؤولية وصدق الرؤية، جعل من الأردن حالة نموذجية في المنطقة، تجمع بين الاستقرار والأمن والثقة الشعبية، وبين الالتزام بالمبادئ الوطنية والدور الفاعل في القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها.
وأضاف أن الأردن، بما يتمتع به أبناؤه من وعي وثقافة وانتماء عميق، وبما يحظى به من ثقة شعبية بقيادته الهاشمية، يمتلك مقومات راسخة تؤهله لمواجهة التحديات الإقليمية المعقدة بثقة وهدوء، مؤكدًا أن القيادة الهاشمية كانت وما زالت قريبة من المواطنين، حريصة على الاستماع إليهم، وبناء دولة مزدهرة ومستقرة.
وشدد المتحدثون على تجديد العهد بالوقوف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك المعظم، مؤكدين أن الوحدة الوطنية تشكل الأساس المتين لقوة الأردن واستقراره، متقدمين لجلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة قدوم الام الجديد.
كما أشاروا إلى أن وجودهم في الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعًا، يجسد نهج الهاشميين الراسخ القائم على التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم وتعزيز الثقة، وهو نهج عرف به آل هاشم كقيادة قريبة من شعبها، صادقة في عهدها.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين
-
مقطع بعنوان: هكذا يتم خداعنا في الإعلانات التجارية
-
سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026
-
بانوراما 2025: عام الحضور الأردني والعالمي المتغيّر
-
إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية
-
أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025