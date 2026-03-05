الخميس 2026-03-05 09:48 م

العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج للاستقرار والتحديث بالمنطقة

خلال لقائه فعاليات رياضية وشبابية وإعلامية ومجتمعية
الخميس، 05-03-2026 09:27 م

الوكيل الإخباري-     التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية، إلى جانب ممثلين عن جمعية الأغوار الشمالية الثقافية للفلكلور الشعبي والمسرح.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل تنفيذ برنامج تحديث وطني شامل يستند إلى رؤية إصلاحية تستهدف تطوير أداء المؤسسات وتعزيز منعة الدولة واستقرارها، بما يمكّنها من التعامل بمرونة مع التحولات المتسارعة في الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن السياسة التي ينتهجها جلالة الملك عززت مكانة الأردن الإقليمية والدولية، ورسخت حضوره كطرف يحظى بالاحترام لدوره المتزن وقدرته على الموازنة بين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على التطوير ومواكبة متطلبات المرحلة.

وبيّن العيسوي أن جلالة الملك يتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية في المنطقة، مؤكداً أن الأردن يضع في مقدمة أولوياته حماية أمنه الوطني والحفاظ على استقراره، إلى جانب دعمه المستمر لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومعالجة الأزمات عبر الحلول السياسية.

ولفت إلى أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك مع قادة الدول يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور الأردن، مشدداً على أن المملكة ترفض أي مساس بسيادتها أو محاولة الزج بها في صراعات المنطقة، وأن أمنها واستقرارها أولوية لا يمكن التهاون بها.

 

 
وفي مداخلاتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن جلالة الملك يمثل عنوان الحكمة والاتزان في قيادة الدولة، وأن الأردنيين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته في خندق الوطن، ثابتين على العهد والوعد، ماضين بعزم وإيمان في مسيرة البناء التي يقودها جلالته.

وأكدوا أن الأردن، ورغم ما يحيط به من تحديات وتحولات متسارعة في الإقليم، ما يزال ينعم بالأمن والاستقرار بفضل الله، ثم بفضل حكمة القيادة الهاشمية وحنكتها، مشيرين إلى أن هذه القيادة كانت وما زالت صمام الأمان الذي يحفظ للأردن تماسكه وقوته.

 
 


