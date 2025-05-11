الأحد 2025-05-11 04:19 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية
خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية
 
الأحد، 11-05-2025 04:13 م

الوكيل الإخباري-    اكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي،  أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التحديث والإصلاح الشامل، في إطار رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة الإنسان الأردني، وتُرسّخ دعائم الدولة الراسخة في مواجهة التحديات.

وأضاف ، خلال لقائه اليوم الاحد بالديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بعزم لا يلين، ليست إلا امتداداً لنهج هاشمي راسخ يتكئ على الإرادة الشعبية، ويؤمن أن لا بناء دون وحدة الصف، ولا تطور دون تماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن الأردن سيبقى نموذجاً في الحكمة والاعتدال والوقوف مع الحق، تحت راية قيادته الملهمة.
.
وفي حديثه عن التحديات المعاصرة التي تفرضها الأوضاع في المنطقة، شدد العيسوي على ضرورة وعي الشباب بالمخاطر التي تروج لها بعض الجهات المغرضة، والتي تسعى إلى نشر السموم الفكرية والتشكيك في الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالقيم الأردنية الأصيلة والمبادئ التي نشأ عليها أبناء الأردن، هو درع حصين في مواجهة تلك المحاولات المشبوهة.

وثمن العيسوي  جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن، والتصدي لمحاولات بث الفتنة داخل المجتمع.

اضافة اعلان

 

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن دعمهم المطلق لقيادة جلالة الملك، مؤكدين اعتزازهم بالمواقف الوطنية التي تبناها جلالته في مختلف القضايا، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، حيث يقود جلالته جهودًا دولية متواصلة لوقف العدوان على غزة وحماية المقدسات في القدس.

وعبروا عن اعتزازهم  في نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وأشادوا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد .

 
gnews

أحدث الأخبار

خلال لقائه ناشطين وأصحاب مبادرات من البادية الشمالية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية توجيهات من وزير التربية والتعليم بخصوص مدارس

غ7ت

فيديو منوع زوجة توثق حالها وحال زوجها بعد إصابتهما بالحمى

عت7ه

تكنولوجيا تطبيق Threads يطرح ميزة الشفافية الجديدة وإعلانات الفيديو لأول مرة

رئيس الوزراء يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني

ف

تكنولوجيا لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له آبل

غات

فيديو منوع شاب يشارك رحلته في الوصول للجمال

الطفيلة

أخبار محلية التحاق 200 متدرب في برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة