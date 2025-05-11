العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني

وأضاف ، خلال لقائه اليوم الاحد بالديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك بعزم لا يلين، ليست إلا امتداداً لنهج هاشمي راسخ يتكئ على الإرادة الشعبية، ويؤمن أن لا بناء دون وحدة الصف، ولا تطور دون تماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن الأردن سيبقى نموذجاً في الحكمة والاعتدال والوقوف مع الحق، تحت راية قيادته الملهمة.
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وفي حديثه عن التحديات المعاصرة التي تفرضها الأوضاع في المنطقة، شدد العيسوي على ضرورة وعي الشباب بالمخاطر التي تروج لها بعض الجهات المغرضة، والتي تسعى إلى نشر السموم الفكرية والتشكيك في الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالقيم الأردنية الأصيلة والمبادئ التي نشأ عليها أبناء الأردن، هو درع حصين في مواجهة تلك المحاولات المشبوهة.
وثمن العيسوي جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن، والتصدي لمحاولات بث الفتنة داخل المجتمع.
وعبروا عن اعتزازهم في نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.
وأشادوا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد .
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