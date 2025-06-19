العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس وفدا من أبناء عشيرة الشويات من محافظة عجلون، حيث قال إن ثبات الأردن على مبادئه لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل نهجًا راسخًا يعكس التزامًا تاريخيًا بالدفاع عن القضايا العادلة لأمته.
وأضاف العيسوي أن ما يشهده الإقليم من تطورات دقيقة يتطلب مواقف مدروسة تنبع من الإرادة الوطنية الحرة، مشيرًا إلى أن الأردن، لم يكن يومًا ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية، التي تُبنى على قراءة دقيقة للمصلحة الوطنية، وتحفظ كرامة الدولة، وتصون أمن أبنائها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية لا تحتمل التردد ولا تخضع لأي شكل من أشكال المساومة.
وشددوا على وقوفهم الراسخ خلف جلالة الملك، سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن أو التشكيك بمواقفه، مؤكدين أن الأردنيين، في جميع مواقعهم، يدركون حساسية المرحلة، ويتحصنون بالثقة والوعي والولاء لقيادتهم الهاشمية.
وثمّنوا الجهود التي يبذلها جلالة الملك في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وفي الدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل، على أسس من العدالة والكرامة، ورفض كل أشكال الهيمنة أو إدامة الاحتلال.
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