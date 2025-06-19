العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل نهجه الثابت في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ضمن إطار من الوعي الوطني والتكافل المجتمعي، مستندًا إلى منظومة قيمية راسخة، تضع الإنسان في صميم الأولويات، وتُعلي من شأن الأمن والاستقرار بوصفهما ركيزتين لا غنى عنهما.



جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس وفدا من أبناء عشيرة الشويات من محافظة عجلون، حيث قال إن ثبات الأردن على مبادئه لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل نهجًا راسخًا يعكس التزامًا تاريخيًا بالدفاع عن القضايا العادلة لأمته.



وأضاف العيسوي أن ما يشهده الإقليم من تطورات دقيقة يتطلب مواقف مدروسة تنبع من الإرادة الوطنية الحرة، مشيرًا إلى أن الأردن، لم يكن يومًا ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية، التي تُبنى على قراءة دقيقة للمصلحة الوطنية، وتحفظ كرامة الدولة، وتصون أمن أبنائها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية لا تحتمل التردد ولا تخضع لأي شكل من أشكال المساومة.

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