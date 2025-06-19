الخميس 2025-06-19 02:58 م
 

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الشويات
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الشويات
 
الخميس، 19-06-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل نهجه الثابت في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، ضمن إطار من الوعي الوطني والتكافل المجتمعي، مستندًا إلى منظومة قيمية راسخة، تضع الإنسان في صميم الأولويات، وتُعلي من شأن الأمن والاستقرار بوصفهما ركيزتين لا غنى عنهما.

جاء ذلك خلال لقائه، في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الخميس وفدا من أبناء عشيرة الشويات من محافظة عجلون، حيث قال إن ثبات الأردن على مبادئه لم يكن يومًا خيارًا ظرفيًا، بل نهجًا راسخًا يعكس التزامًا تاريخيًا بالدفاع عن القضايا العادلة لأمته.

وأضاف العيسوي أن ما يشهده الإقليم من تطورات دقيقة يتطلب مواقف مدروسة تنبع من الإرادة الوطنية الحرة، مشيرًا إلى أن الأردن، لم يكن يومًا ساحة لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات، بل ظل وفيًا لقراراته السيادية، التي تُبنى على قراءة دقيقة للمصلحة الوطنية، وتحفظ كرامة الدولة، وتصون أمن أبنائها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حماية الوطن ومقدراته مسؤولية لا تحتمل التردد ولا تخضع لأي شكل من أشكال المساومة.

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من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم العميق بالجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الوطن وازدهاره في مختلف الميادين، وفي مختلف المحافل الدولية.

وشددوا على وقوفهم الراسخ خلف جلالة الملك، سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن أو التشكيك بمواقفه، مؤكدين أن الأردنيين، في جميع مواقعهم، يدركون حساسية المرحلة، ويتحصنون بالثقة والوعي والولاء لقيادتهم الهاشمية.

وثمّنوا الجهود التي يبذلها جلالة الملك في ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وفي الدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل، على أسس من العدالة والكرامة، ورفض كل أشكال الهيمنة أو إدامة الاحتلال.

 
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