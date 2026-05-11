العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ حضوره السياسي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً، عبر مواقف ثابتة ورؤية متزنة تضع أمن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية، في لقاءين منفصلين، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة.



وقال العيسوي إن جلالة الملك يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية متواصلة، تهدف إلى حماية مصالح الأردن، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، والتعامل بحكمة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.



وأشار إلى أن الأردن ماضٍ في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتمكين الطاقات الوطنية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

