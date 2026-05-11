العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية، في لقاءين منفصلين، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة.
وقال العيسوي إن جلالة الملك يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية متواصلة، تهدف إلى حماية مصالح الأردن، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، والتعامل بحكمة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ماضٍ في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتمكين الطاقات الوطنية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما قدموا التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة قرب حلول ذكرى عيد الاستقلال، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني السيادة والإنجاز، وتعكس مسيرة الدولة الأردنية في البناء والتقدم.
وأشاروا إلى أن الجهود التي يقودها جلالة الملك على الساحتين الإقليمية والدولية تعكس حرصه الدائم على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
