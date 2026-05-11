الإثنين 2026-05-11 07:42 م

العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان

خلال لقائه وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية
خلال لقائه وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية
 
الإثنين، 11-05-2026 06:57 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ حضوره السياسي والدبلوماسي إقليمياً ودولياً، عبر مواقف ثابتة ورؤية متزنة تضع أمن الوطن ومصالحه العليا فوق كل اعتبار.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية، في لقاءين منفصلين، حيث جرى بحث عدد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية متواصلة، تهدف إلى حماية مصالح الأردن، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، والتعامل بحكمة مع مختلف المتغيرات الإقليمية.

وأشار إلى أن الأردن ماضٍ في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستند إلى سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتمكين الطاقات الوطنية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

اضافة اعلان

 

 من جهتهم، عبّر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود الوطن بحكمة واقتدار وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة، مستنداً إلى رؤية سياسية واضحة تحافظ على أمن الأردن واستقراره ومكانته.

كما قدموا التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد بمناسبة قرب حلول ذكرى عيد الاستقلال، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني السيادة والإنجاز، وتعكس مسيرة الدولة الأردنية في البناء والتقدم.

وأشاروا إلى أن الجهود التي يقودها جلالة الملك على الساحتين الإقليمية والدولية تعكس حرصه الدائم على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية ندوة حول أضرار التدخين ومكافحته في جامعة آل البيت

محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام للسنة الثالثة على التوالي

خاص بالوكيل تعرف على العقوبة القانونية المتوقعة بحق متهم بهتك عرض ثلاثة أحداث في عمّان

خلال لقائه وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواصل تعزيز حضوره السياسي والدبلوماسي بثبات واتزان

العيسوي يعزي بوفاة شقيق وزير الزراعة السابق

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة شقيق وزير الزراعة السابق

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

شؤون برلمانية الفايز يجري مباحثات مع رئيسي "الشورى والنواب" في البحرين

ل

أخبار محلية إطلاق مشروع "تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد"

العاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في ندوة إقليمية للاحتفال باليوم العالمي للتمريض والقبالة



 
 






الأكثر مشاهدة

 