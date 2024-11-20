 
الأربعاء 2024-11-20 04:59 م
 

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة شعبه يزداد قوة وصلابة

خلال لقائه وفدا من جمعية العناية بالأسرة
خلال لقائه وفدا من جمعية العناية بالأسرة
الأربعاء، 20-11-2024 04:47 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا من أعضاء جمعية العناية بالأسرة الخيرية.

وقال العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ويقظة الأردنيين ووعيهم، يزداد قوة وصلابة، رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة.

 وتناول العيسوي، خلال اللقاء، مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، والتي تجسد أحد الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الأردنية، مشيرا إلى الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، وضمان إمداد الاشقاء بالمساعدات الإغاثية الكافية، وبشكل مستدام.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقالوا إن "الهاشميين على الدوام، هم سندا للحق وللعون، والأردن يقف على ثغر من ثغور الأمة".

وعبروا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وثمنوا الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

 

 

 
gnews

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