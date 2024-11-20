العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة شعبه يزداد قوة وصلابة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدا من أعضاء جمعية العناية بالأسرة الخيرية.



وقال العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ويقظة الأردنيين ووعيهم، يزداد قوة وصلابة، رغم التحديات والظروف الإقليمية الصعبة.



وتناول العيسوي، خلال اللقاء، مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضايا العادلة لأمته، والتي تجسد أحد الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الأردنية، مشيرا إلى الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، وضمان إمداد الاشقاء بالمساعدات الإغاثية الكافية، وبشكل مستدام.

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