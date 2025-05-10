العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت لا يهتز .. ونشامى الجيش حصن الوطن

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ماضٍ بثقة نحو مستقبل يرتكز على التحديث الشامل والإصلاح المتجذّر في إرادة الشعب ووحدة الأردنيين، مشددًا على أن صلابة الجبهة الداخلية هي صمام الأمان لمسيرة الدولة. اضافة اعلان





وفي حديثه خلال لقائه، اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أبناء عشيرة لحلوح، ووفدًا من شباب معان، أكد العيسوي أن جلالة الملك يواصل قيادة مسيرة تحديث راسخة، تتكئ على إرث هاشمي عريق، وتنهض بثقة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن هذه المسيرة تسير بالتوازي مع مواقف ثابتة وشجاعة تجاه قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



ولفت إلى أن جلالته يقود جهودًا دبلوماسية مكثفة في المحافل الدولية لوقف العدوان على غزة، وصون وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض كل محاولات التهجير أو الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددًا تأكيد الأردن على التمسك بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.



كما شدد العيسوي على أهمية الوصاية الهاشمية التي يضطلع بها جلالة الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية ووطنية، تصون الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة في وجه محاولات التهويد والتغيير.



وثمّن العيسوي جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم العمل الإنساني والتنموي، وإسهامات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وتأهيلهم لأدوار قيادية ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الوطن.



وقدّر العيسوي عاليًا ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسائر الأجهزة الأمنية، من دور محوري في حفظ أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أنها كانت على الدوام عنوانًا للفداء والانضباط والاحتراف، ودرعًا منيعًا ينهض بالواجب في أوقات السلم كما في أوقات الشدة، ويقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بسيادة الأردن أو تهديد سلامة أبنائه.



وشدد العيسوي على ضرورة ترسيخ الوعي لدى الشباب، وتحفيزهم على التمسك بقيم المجتمع الأردني الأصيل، بما يُحصّنهم من حملات التشويش والتضليل الفكري التي تقودها جهات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الانتماء الوطني هو الحصن الحقيقي في مواجهة كل ما يستهدف وحدة النسيج الأردني.



وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن الأردن سيظل، بقيادته الهاشمية وشعبه الأبي، نموذجًا في الاعتدال والثبات، ورايةً مرفوعةً في وجه الرياح، لا تنكسر ولا تنثني.



من جانبهم، عبّر المتحدثون من الوفدين عن دعمهم المطلق لقيادة جلالة الملك، مؤكدين اعتزازهم بالمواقف الوطنية التي تبناها جلالته في مختلف القضايا، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، حيث يقود جلالته جهودًا دولية متواصلة لوقف العدوان على غزة وحماية المقدسات في القدس.



وأشادوا بالإنجازات المتحققة في عهد جلالة الملك، رغم ما تمرّ به المنطقة من تحديات، مشيرين إلى ما تحقق في مجال التحديث المؤسسي والتنمية الشاملة خلال العقود الماضية.



وأكدوا أنهم سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك وعلى قدر المسؤولية والثقة، حاملين رسالة التحديث والتطوير، ساعين إلى بناء مجتمع متماسك وعادل، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا العزيز.



كما عبّروا عن فخرهم بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن، مشيدين بيقظتها وكفاءتها في مواجهة التحديات، ودورها الحاسم في صون الاستقرار وبناء الثقة الوطنية.



ولفتوا إلى أن أمن الأردن خط أحمر لا يمكن المساس به، وسيبقى دائمًا في طليعة الدول في محاربة الإرهاب وسبل مكافحته، وأن الأردن، بقيادته الهاشمية، أكبر من كل التحديات.



وأشادوا بدور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يمثل نموذجًا قياديًا حديثًا، يتبنى رؤية شبابية طموحة، منفتحة على المستقبل، ويعزز الدور الريادي للشباب.



وأكدوا التزامهم الثابت بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق روح الانتماء للوطن، مستمرين في دعم الجهود الوطنية التي تعزّز من سيادة القانون، وتدفع بمسيرة التقدم والتطور، وترسّخ أسس العزيمة والإرادة في مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية.