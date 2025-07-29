العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سد منيع في وجه التحديات

وأضاف أن الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك لم يقتصر على التصريحات، بل ترجم إلى أفعال ميدانية وإنسانية، من خلال تسيير قوافل المساعدات إلى عمق قطاع غزة، وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمؤن والمستلزمات الطبية رغم التحديات، في تعبير واضح عن التزام لا يساوم، وواجب هاشمي راسخ لا يعرف التردد.
وقال العيسوي إن عهد جلالة الملك شهد تحولات ومنجزات وطنية راسخة في مختلف الميادين، مشيرًا إلى أن مسيرة الإصلاح الشامل والتحديث المستمر لم تكن مجرد شعارات، بل واقعًا ملموسًا يلمسه كل أردني.
وأشاروا إلى أن المساعدات الأردنية التي تصل إلى غزة، سواء عبر الإنزال الجوي أو القوافل البرية، كانت محط اعتزاز وفخر لكل أردني، لأنها تجسّد المواقف لا الشعارات، وتؤكد أن الأردن في مقدمة الصفوف في كل قضية عادلة.
وشددوا على أن الأردن وقيادته الهاشمية خط أحمر، وأن الأردنيين يقفون خلف جلالة الملك بثقة مطلقة، وإيمان راسخ بحكمته، مؤكدين أن محاولات التشكيك والتزييف ستتحطم دائمًا على جدار وعي هذا الشعب وإيمانه بقيادته.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبزاخ
-
العيسوي: المبادرات الملكية تترجم توجيهات الملك وتلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية
-
للتسهيل على المواطنين .. ترخيص المركبات سيتاح في المساء
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
-
وزير الداخلية يزور مركز حدود المدورة ويلتقي أبناء قرية المدورة
-
المستشار الألماني: الأردن بلد راسخ في منطقة لا تعرف السلام
-
الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تحذر من الانسياق وراء روابط ومواقع وهمية