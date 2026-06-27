العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن يواصل مسيرته الوطنية بثقة وعزم، مستندا إلى نهج هاشمي حكيم أرسى دعائم الدولة ومنحها مكانة مرموقة إقليميا ودوليا، وجعل منها أنموذجا في الاستقرار والاعتدال والسياسة الرصينة.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من فريق "نبض الوطن" من محافظة معان.



وقال العيسوي إن الأردن، ومن خلال رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل دورا محوريا في دعم قضايا الأمة، وتغليب لغة العقل والحلول السياسية الشاملة التي تضمن الأمن والاستقرار، مؤكدا أن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ستبقى الثابت الأسمى والأول في السياسة الأردنية.



كما لفت إلى أن مسارات التحديث الشاملة التي يقودها جلالة الملك، ويتابعها سمو ولي العهد، تعكس حرص القيادة على بناء مستقبل أكثر إشراقا، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن استدامة مسيرة الإنجاز الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.

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