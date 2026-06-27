السبت 2026-06-27 05:36 م

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة

خلال لقائه وفدا من فريق نبض الوطن
خلال لقائه وفدا من فريق نبض الوطن
 
السبت، 27-06-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن يواصل مسيرته الوطنية بثقة وعزم، مستندا إلى نهج هاشمي حكيم أرسى دعائم الدولة ومنحها مكانة مرموقة إقليميا ودوليا، وجعل منها أنموذجا في الاستقرار والاعتدال والسياسة الرصينة.

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من فريق "نبض الوطن" من محافظة معان.

وقال العيسوي إن الأردن، ومن خلال رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل دورا محوريا في دعم قضايا الأمة، وتغليب لغة العقل والحلول السياسية الشاملة التي تضمن الأمن والاستقرار، مؤكدا أن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ستبقى الثابت الأسمى والأول في السياسة الأردنية.

كما لفت إلى أن مسارات التحديث الشاملة التي يقودها جلالة الملك، ويتابعها سمو ولي العهد، تعكس حرص القيادة على بناء مستقبل أكثر إشراقا، عبر تعزيز التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب، وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن استدامة مسيرة الإنجاز الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.

اضافة اعلان

 

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين التفافهم حول جلالة الملك في مواقفه الوطنية والقومية الثابتة، ومشيدين بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مقومات الدولة الأردنية في مختلف المجالات.

وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم بجهود جلالة الملك وسمو ولي العهد التي يبذلونها لمصلحة الوطن والمواطن، وان يبقى الأردن واحدة أمن واستقرار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب خميس عطية

شؤون برلمانية نائب رئيس"النواب": الأردن ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية

خلال لقائه وفدا من فريق نبض الوطن

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة

خبير: الحكومة ليس من مصلحتها رفع أسعار المحروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات بالاردن الشهر القادم

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية "أوقاف عجلون" تعقد اختبارات لموظفي المساجد

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

عربي ودولي رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق لبنان وإسرائيل

جاهة كريمة تطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد

مناسبات جاهة كريمة لطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد

قطر تدين الهجوم الإيراني على البحرين

عربي ودولي قطر تدين الهجوم الإيراني على البحرين

وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"

أخبار الشركات وزير الصناعة والتجارة والتموين يفتتح فعاليات "مهرجان الأردن لتجربة القيادة"



 
 






الأكثر مشاهدة

 