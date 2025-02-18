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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمي يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية

خلال لقائه فعاليات مجتمعية
خلال لقائه فعاليات مجتمعية
الثلاثاء، 18-02-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية، تعكس ثباته على مواقفه الوطنية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، ووفدا يمثل فعاليات المجتمع المحلي في منطقة الجبيهة، في لقاءين منفصلين.

  وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الدور الريادي لجلالة الملك، في ظل المستجدات السياسية والإقليمية، التي تشهدها المنطقة.

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 بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته الدؤوبة لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية العادلة".

وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.

 

 
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