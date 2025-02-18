العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمي يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا من فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية"، ووفدا يمثل فعاليات المجتمع المحلي في منطقة الجبيهة، في لقاءين منفصلين.
وتناول العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، الدور الريادي لجلالة الملك، في ظل المستجدات السياسية والإقليمية، التي تشهدها المنطقة.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، حيال ما يجري في فلسطين وغزة، والتي تعبر عن ضمير ووجدان كل حر وشريف.
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