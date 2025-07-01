الثلاثاء 2025-07-01 02:40 م
 

العيسوي: الأردن ثابت أمام العواصف والرؤية الملكية تصنع من التحديات فرصًا

خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة أبو ناموس
خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة أبو ناموس
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أبناء عشيرة أبو ناموس، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعكس نهج انفتاح الديوان الملكي الهاشمي على مختلف المكونات الوطنية.

وفي حديثه خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن ما يميز الأردن، ليس فقط استقراره وسط محيط مضطرب، بل قدرته المتواصلة على تجاوز الأزمات عبر بنية صلبة ترتكز على القيادة الهاشمية، وإرادة الشعب، وتاريخ من الثوابت الوطنية الراسخة.

ونوه العيسوي بأن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تمتد لتصوغ مشروعًا وطنيًا نهضويًا يتعامل مع التحديات بعقلانية، ويُعيد تشكيل الأولويات على أسس العدالة وتمكين الإنسان. 

وأضاف أن الأردن في عهد جلالته يشهد مسارات تحديث شاملة تمس جميع القطاعات، وتستند إلى فلسفة تنموية تضع المواطن في صلب القرار.

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من جهتهم، عبّر أبناء عشيرة أبو ناموس عن تقديرهم العميق للدور الذي يقوم به جلالة الملك، سواء على الصعيد الوطني أو في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدين أنه صوت العقل والاعتدال في عالم يضج بالصراعات.

وأشار المتحدثون إلى أن جلالته يقود الأردن بثقة نحو المستقبل، واضعًا أمامه أولويات ترتبط بمصلحة المواطن، وتحسين معيشته، وحماية أمنه، في ظل واقع إقليمي ودولي شديد التعقيد.


وعبروا عن اعتزازهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك لرفعة الوطن وخدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار والتنمية في الأردن، والتي ساهمت في بناء الأردن الحديث وعززت مكانته الدولية والإقليمية.

 
gnews

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