العيسوي: الأردن ثابت على مواقفه ومستمر بجهوده لوقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن".



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة والمناصرة للأشقاء الفلسطينيين، وسعي جلالته لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية لهم.



وقال العيسوي إن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان الشقيق، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، والتحذير من تبعات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وسبل إحلال السلام العادل والشامل.

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