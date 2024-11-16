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العيسوي: الأردن ثابت على مواقفه ومستمر بجهوده لوقف العدوان على غزة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن"
السبت، 16-11-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن".

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة والمناصرة للأشقاء الفلسطينيين، وسعي جلالته لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية لهم.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان الشقيق، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، والتحذير من تبعات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وسبل إحلال السلام العادل والشامل.

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 بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقالوا إن "جلالة الملك، بمواقفه وجهوده يمثل صمام أمان للمنطقة".

وأكدوا أنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية ، في مواجهة كل التحديات التي تفرضها الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أن قوة الأردن تتجسد بحكمة قيادته الهاشمية وتماسك جبهته الداخلية وحرفية جيشه العربي وأجهزته الأمنية.

 
gnews

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