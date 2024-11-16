العيسوي: الأردن ثابت على مواقفه ومستمر بجهوده لوقف العدوان على غزة

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة والمناصرة للأشقاء الفلسطينيين، وسعي جلالته لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية لهم.
وقال العيسوي إن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان الشقيق، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، والتحذير من تبعات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وسبل إحلال السلام العادل والشامل.
وأكدوا أنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية ، في مواجهة كل التحديات التي تفرضها الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أن قوة الأردن تتجسد بحكمة قيادته الهاشمية وتماسك جبهته الداخلية وحرفية جيشه العربي وأجهزته الأمنية.
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