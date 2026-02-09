العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل أداء دوره المحوري بثبات وحكمة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية شاملة عززت مكانته الإقليمية والدولية، وحافظت على أمنه واستقراره في محيط ملتهب.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفدًا من أبناء عشائر الجراوين في الديوان الملكي الهاشمي، حيث أكد العيسوي أن السياسة الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، أثبتت قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الوطنية العليا والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، ما جعل من الأردن دولة يُصغى إلى موقفها ويُعتد برأيها في مختلف المحافل.
وأشار العيسوي إلى أن مواقف جلالة الملك تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، تنطلق من ثوابت أخلاقية وسياسية راسخة، تقوم على الدعوة إلى وقف العدوان، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التمسك بحل الدولتين كمدخل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل مسؤولية تاريخية لا تقبل المساومة.
وقالوا: "إننا لا نقف عند حدود مناسبة عابرة، بل في حضرة التاريخ وعلى أعتاب محطة وطنية متجددة تستحضر الثوابت وتستشرف المستقبل، حيث تتجلى المعاني النبيلة وتُجدَّد العهود الراسخة. فكذا الوفاء والبيعة ميثاق يُحمل في الضمائر ويُجسَّد بالفعل، ويُصان بالمسؤولية، ويتجذر، وانتماء لا يلين".
وشددوا على أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك تمثل خيارًا وطنيًا استراتيجيًا لا رجعة عنه، باعتبارها مسارًا يعزز دولة القانون والمؤسسات، ويكرّس المشاركة، ويواكب تطلعات الأردنيين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وكفاءة.
