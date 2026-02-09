العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردنيين يتفيّأون هذه الأيام الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني كمناسبة وطنية جامعة، تُستحضَر فيها معاني العطاء والمسؤولية، لافتا إلى أن الاحتفال الحقيقي بهذه المناسبة يكون بمزيد من العمل والإنجاز، وتعزيز مسيرة البناء والتحديث، والالتفاف حول القيادة الهاشمية لخدمة الأردن وحماية مكتسباته.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل أداء دوره المحوري بثبات وحكمة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية شاملة عززت مكانته الإقليمية والدولية، وحافظت على أمنه واستقراره في محيط ملتهب.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، وفدًا من أبناء عشائر الجراوين في الديوان الملكي الهاشمي، حيث أكد العيسوي أن السياسة الأردنية، التي يقودها جلالة الملك، أثبتت قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الوطنية العليا والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، ما جعل من الأردن دولة يُصغى إلى موقفها ويُعتد برأيها في مختلف المحافل.



وأشار العيسوي إلى أن مواقف جلالة الملك تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، تنطلق من ثوابت أخلاقية وسياسية راسخة، تقوم على الدعوة إلى وقف العدوان، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب التمسك بحل الدولتين كمدخل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تشكل مسؤولية تاريخية لا تقبل المساومة.

من جهتهم، رفع المتحدثون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون، وذكرى يوم الوفاء والبيع، معربين عن اعتزازهم بما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الصعد، وبما يبذله جلالته من جهود متواصلة لصون سيادة الوطن، وحماية مصالحه العليا، وتعزيز مناعته السياسية والاقتصادية رغم التحديات والضغوط المحيطة.



وقالوا: "إننا لا نقف عند حدود مناسبة عابرة، بل في حضرة التاريخ وعلى أعتاب محطة وطنية متجددة تستحضر الثوابت وتستشرف المستقبل، حيث تتجلى المعاني النبيلة وتُجدَّد العهود الراسخة. فكذا الوفاء والبيعة ميثاق يُحمل في الضمائر ويُجسَّد بالفعل، ويُصان بالمسؤولية، ويتجذر، وانتماء لا يلين".