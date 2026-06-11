الخميس 2026-06-11 02:43 م

العيسوي: الأردن دولة راسخة بهوية وطنية عريقة وقيادة هاشمية حكيمة وعزيمة شعب لا تلين

خلال لقائه فعاليات شعبية
خلال لقائه فعاليات شعبية
 
الخميس، 11-06-2026 02:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن دولة ذات إرث تاريخي عريق، حمل الهاشميون أمانته منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى، ليظل على الدوام دولة مؤسسات وقانون راسخة، ومسيرة عز لا تعرف التراجع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدين، الأول يمثل تجمع رجال الأردن للإصلاح العشائري، فيما يمثل الثاني وفداً من أبناء عشيرة المراهفة  في لقاءين منفصلين استهل الحديث فيهما بنقل تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور.

وأشار العيسوي إلى أن المسيرة الوطنية الأردنية تتوج بمناسبات وطنية خالدة تشكل "البوصلة الوطنية"؛ فعيد الاستقلال يجسد سيادة القرار الحر، وعيد الجلوس الملكي محطة لتجديد العهد والبناء المتواصل، ويوم الجيش عنوان للعزة والوفاء. 

وأكد أن هذه المناسبات تثبت صمود الأردن أمام تحولات الإقليم، حيث نستمد قوتنا من إيماننا بالله، وثقتنا بالقيادة الهاشمية، وبإرادة أردنيين جعلوا من المستحيل ممكناً.

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من جانبهم، رفع المتحدثون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، والشعب الأردني بالمناسبات الوطنية الغالية.

 وأكدوا أن القيادة الهاشمية تحمل راية النهضة وتواصل مسيرة البناء والعطاء، واصفين إياهم بصنّاع الخير ونبع العطاء الموصول للأمة؛ حيث يزرعون المحبة ليحصدوا الوفاء والانتماء من "أهل العزم" الذين عاهدوا الله والوطن على المضي قدماً تحت الراية الهاشمية بعزيمة لا ينالها الوهن، وعهدٍ لا يثنيه التحدي.

وأشاروا إلى أن النطق الفكري والنهج الديني لدى الهاشميين يشكل قاعدة حكم راسخة تجعل من المساواة والمشاركة ضرورةً بعيدة عن التمييز، حيث يتعاملون مع الأردنيين جميعاً كأسرة واحدة.

 

 
 


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