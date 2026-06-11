العيسوي: الأردن دولة راسخة بهوية وطنية عريقة وقيادة هاشمية حكيمة وعزيمة شعب لا تلين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن دولة ذات إرث تاريخي عريق، حمل الهاشميون أمانته منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى، ليظل على الدوام دولة مؤسسات وقانون راسخة، ومسيرة عز لا تعرف التراجع.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدين، الأول يمثل تجمع رجال الأردن للإصلاح العشائري، فيما يمثل الثاني وفداً من أبناء عشيرة المراهفة في لقاءين منفصلين استهل الحديث فيهما بنقل تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور.



وأشار العيسوي إلى أن المسيرة الوطنية الأردنية تتوج بمناسبات وطنية خالدة تشكل "البوصلة الوطنية"؛ فعيد الاستقلال يجسد سيادة القرار الحر، وعيد الجلوس الملكي محطة لتجديد العهد والبناء المتواصل، ويوم الجيش عنوان للعزة والوفاء.



وأكد أن هذه المناسبات تثبت صمود الأردن أمام تحولات الإقليم، حيث نستمد قوتنا من إيماننا بالله، وثقتنا بالقيادة الهاشمية، وبإرادة أردنيين جعلوا من المستحيل ممكناً.

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