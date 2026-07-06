العيسوي: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في تنفيذ مسارات التحديث

ونقل العيسوي إلى أعضاء الوفد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتقديرهما للجهود العربية المخلصة التي تسهم في تعزيز ثقافة السلام، وترسيخ الحوار، وتوسيع آفاق العمل العربي المشترك.
وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ينطلق في مواقفه من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم أمنها واستقرارها، والإيمان بأن الحوار والوسائل السياسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات، بما يحفظ مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.
وأشار إلى أن النهج الهاشمي، الذي يقوده جلالة الملك، يواصل البناء على الإرث التاريخي في خدمة القضايا العربية، والدفاع عنها، ومد جسور التعاون والتضامن بين الأشقاء، انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقرار المنطقة يرتبط بتعزيز التنمية الشاملة، وتمكين الإنسان، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.
وأكدوا أن المواقف الأردنية الثابتة، بقيادة جلالة الملك، تشكل امتدادا للدور التاريخي للهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية ودعم الأشقاء، وتعزيز التضامن العربي، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.
كما أشادوا بالجهود التي يقودها جلالة الملك لتعزيز الحوار، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالطرق السياسية والسلمية، ونبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل، مؤكدين أن هذه الرؤية أسهمت في تعزيز مكانة الأردن بوصفه شريكا موثوقا في دعم الاستقرار الإقليمي، ونموذجا في التوازن والاعتدال.
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