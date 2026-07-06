العيسوي: الأردن ماض بتوجيهات ملكية في تنفيذ مسارات التحديث

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الاثنين، وفد المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربي، برئاسة الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العربية، وسبل تعزيز ثقافة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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ونقل العيسوي إلى أعضاء الوفد تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتقديرهما للجهود العربية المخلصة التي تسهم في تعزيز ثقافة السلام، وترسيخ الحوار، وتوسيع آفاق العمل العربي المشترك.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ينطلق في مواقفه من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم أمنها واستقرارها، والإيمان بأن الحوار والوسائل السياسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتسوية النزاعات، بما يحفظ مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلم الإقليميين.



وأشار إلى أن النهج الهاشمي، الذي يقوده جلالة الملك، يواصل البناء على الإرث التاريخي في خدمة القضايا العربية، والدفاع عنها، ومد جسور التعاون والتضامن بين الأشقاء، انطلاقا من إيمان راسخ بأن استقرار المنطقة يرتبط بتعزيز التنمية الشاملة، وتمكين الإنسان، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن المملكة تمثل نموذجا للحكمة والاعتدال، وصوتا عربيا يحظى بالاحترام والمصداقية في مختلف المحافل الدولية.

وأكدوا أن المواقف الأردنية الثابتة، بقيادة جلالة الملك، تشكل امتدادا للدور التاريخي للهاشميين في الدفاع عن القضايا العربية ودعم الأشقاء، وتعزيز التضامن العربي، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.