العيسوي: الأردن وطن المبادئ ورؤية الملك هي البوصلة

وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، أن مسيرة الدولة الأردنية هي مسار عميق الجذور، صاغته القيادة الهاشمية بثبات وإيمان، وجعلت من الأردن قصة نجاح وسط إقليم مضطرب.
وأكد أن الإرث الوطني الذي نحمله اليوم، هو مسؤولية حية تستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة، والعمل بشراكة لبناء المستقبل.
وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مشروعًا نهضويًا يرتكز على الإنسان الأردني، مؤمنًا بأن العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص هي الأسس التي تُبنى عليها الدولة العصرية، مشددًا على أن التحديث في عهد جلالته شمل كل القطاعات، وحقق تحولات نوعية أسهمت في تعزيز التنمية وتمكين المجتمع لمواجهة التحديات بثقة.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، وأنهم يسيرون على خُطاه، مشيرين إلى أن جلالته يسخر جميع جهود لخدمة قضايا الوطن وتحسين أوضاع المواطنين ودعم القضايا العادلة العربية.
وأشاروا إلى أن الرؤية الملكية الاستشرافية كانت سببًا في قدرة الأردن على تحويل التحديات إلى فرص، وتجاوز الأزمات بإرادة ووعي.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الرائد ياسين محمود الشمايلة
-
محاضرة في جرش حول التمكين السياسي للشباب
-
الدفاع المدني: إنقاذ حياة طفل بعد استخراج "حصوة" من مجرى التنفس
-
الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي
-
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة معهد الادارة العامة
-
ارتفاع عدد وفيات التسمم الكحولي إلى 9 والإصابات إلى 17
-
توضيح حول قيمة فتحة عداد التكسي الجديدة والتعرفة النهارية والليلية