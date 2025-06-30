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العيسوي: الأردن وطن المبادئ ورؤية الملك هي البوصلة

خلال لقائه أبناء عشيرة الشلبي وشباب العمايرة
خلال لقائه أبناء عشيرة الشلبي وشباب العمايرة
 
الإثنين، 30-06-2025 03:14 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين من أبناء عشيرة الشلبي وشباب عشيرة العمايرة، خلال لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، أن مسيرة الدولة الأردنية هي مسار عميق الجذور، صاغته القيادة الهاشمية بثبات وإيمان، وجعلت من الأردن قصة نجاح وسط إقليم مضطرب.

وأكد أن الإرث الوطني الذي نحمله اليوم، هو مسؤولية حية تستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة، والعمل بشراكة لبناء المستقبل.

وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مشروعًا نهضويًا يرتكز على الإنسان الأردني، مؤمنًا بأن العدالة والكرامة وتكافؤ الفرص هي الأسس التي تُبنى عليها الدولة العصرية، مشددًا على أن التحديث في عهد جلالته شمل كل القطاعات، وحقق تحولات نوعية أسهمت في تعزيز التنمية وتمكين المجتمع لمواجهة التحديات بثقة.

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من جهتهم، ثمّن المتحدثون جهود جلالة الملك على الصعيدين الوطني والإقليمي، مؤكدين أن جلالته يمثل صوت الحكمة والاعتدال، والمدافع الأول عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، وأنهم يسيرون على خُطاه، مشيرين إلى أن جلالته يسخر جميع جهود لخدمة قضايا الوطن وتحسين أوضاع المواطنين ودعم القضايا العادلة العربية.

وأشاروا إلى أن الرؤية الملكية الاستشرافية كانت سببًا في قدرة الأردن على تحويل التحديات إلى فرص، وتجاوز الأزمات بإرادة ووعي.

 

 
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