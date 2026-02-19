العيسوي: الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد

من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك، مثمنين جهوده المتواصلة في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء
-
جلسة تشاورية مشتركة لممثلي قطاع صناعة الألبسة مع وزارة العمل
-
الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة
-
إتلاف 112 كيلوغراماً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في إربد
-
الصناعة والتجارة تنظم ورشة عمل حول "التجارة في الخدمات"
-
"الحسين للإبداع" يكرم الفائزين بجوائز الصندوق
-
توضيح هام حول أسعار الدواجن والخضار في رمضان