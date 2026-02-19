العيسوي: الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً شبابياً من أبناء عشائر القيسية.

وفي مستهل اللقاء، أكد العيسوي أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يهدف إلى تعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات ويوسّع فرص التمكين أمام المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يتعامل بثبات وكفاءة مع التحديات الإقليمية والدولية، مستنداً إلى رؤية استشرافية متوازنة تجمع بين تلبية متطلبات الداخل والتحرك الفاعل خارجياً، من خلال توسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات استراتيجية، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وشدد العيسوي على أن المواقف الثابتة لجلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية، إلى جانب الجهود السياسية والإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة، تجسد التزام الأردن الراسخ بثوابته القومية والإنسانية.



من جهتهم، عبّر المتحدثون عن اعتزازهم بقيادة جلالة الملك، مثمنين جهوده المتواصلة في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وترسيخ دعائم الاستقرار في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.