العيسوي: الأردن يستمد قوته من حكمة الملك ووعي شعبه وبسالة جيشه

ونقل العيسوي، في مستهل اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للحضور، مؤكداً أن الأردن يعيش هذه الأيام أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وهي مناسبات وطنية راسخة تجسد مسيرة وطن بُني بالعطاء والتضحيات، وترسخ أسمى معاني الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.
وأكد العيسوي أن هذه المناسبات الوطنية تعكس صورة الأردن بأبهى معانيها، وتجسد التلاحم والترابط الوثيق بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، كما تؤكد قوة الدولة المستمدة من حكمة جلالة الملك، ورؤية سمو ولي العهد، ووعي الأردنيين، وبسالة وتضحيات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، التي تشكل على الدوام سياج الوطن المنيع وحصنه الراسخ.
وأكد أعضاء وفد نادي القضاة المتقاعدين اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وولاءهم المطلق والراسخ لجلالة الملك، مؤكدين أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية، سيبقى واحة أمن واستقرار وعصياً على الانكسار رغم كل ما تشهده المنطقة والعالم من أزمات وتحديات متلاحقة.
