الخميس 2026-07-02 04:55 م

العيسوي: الأردن يمضي برؤية ملكية ثابتة تعزز الاستقرار وترسخ مسيرة التحديث

خلال لقائه وفدا من حزب التغيير
خلال لقائه وفدا من حزب التغيير
 
الخميس، 02-07-2026 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء دولة حديثة أكثر  قدرة على مواكبة المتغيرات، وتعزيز المشاركة، وتمكين الشباب، وتحفيز التنمية والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من حزب التغيير.

وقال العيسوي إن الأردن استطاع، بقيادة جلالة الملك، أن يرسخ مكانته السياسية والدبلوماسية إقليمياً ودولياً، وأن يحافظ على أمنه واستقراره رغم ما تشهده المنطقة من أزمات، بفضل نهج يقوم على الحكمة والاعتدال، والدعوة إلى الحوار، وتغليب الحلول السياسية لمعالجة الصراعات.

اضافة اعلان


وأضاف أن جلالة الملك يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية دفاعاً عن مصالح الأردن والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأكد العيسوي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تمثل مسؤولية تاريخية وثابتاً وطنياً وسياسياً يواصل الأردن الدفاع عنه بكل قوة، انطلاقاً من مواقفه الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

 

من جهتهم أكد المتحدثون أن مشروع التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك يمثل خياراً وطنياً واستراتيجياً لبناء الدولة الحديثة، وترسيخ الحياة الديمقراطية، وتوسيع المشاركة في صنع القرار، مؤكدين أن الأحزاب تشكل ركناً أساسيا في إنجاح هذا المشروع الوطني من خلال تقديم البرامج وإعداد القيادات الوطنية.

وشددوا على أن الدعم الملكي للحياة الحزبية يعكس إيمان جلالة الملك بأهمية الأحزاب البرامجية كشريك فاعل في تطوير الحياة السياسية، وبناء برلمان قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين، بما يرسخ نهج الإصلاح المتدرج ويعزز مسيرة التحديث.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية عاجل اجتماع وزاري يبحث المخططات الشمولية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان يفتح ملف “مخزون ديوان الخدمة”: لا يجوز أن يُعاقَب المواطن على سنوات انتظاره

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن تختتم فعاليات المستوى البرونزي لمخيمها الأول للذكور

ب

أخبار محلية رؤية عمّان لإعادة التدوير تطلق منظومة ذكية لاستقبال شكاوى المواطنين

ب

أخبار محلية "الأمن السيبراني" يخرج الفوج الـ11 من معسكر نشامى السايبر

ل

عربي ودولي إسرائيل.. استيطان جديد يربط القدس بتل أبيب قبل الانتخابات

ل

كأس العالم أول تمرد بعد المونديال.. نجم السنغال يرفض اللعب تحت قيادة المدرب

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمستوى الذي قدمه لاعب المنتخب الوطني تحت 23 عاما علي العزايزة، وذلك في التقرير الفني الرسمي الصادر عن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما. ووضع التقرير العزايزة ضمن قائمة أب

كأس العالم الاتحاد الآسيوي يضع لاعب المنتخب الوطني العزايزة ضمن أبرز المواهب الصاعدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 