العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من منطقة قرى بني هاشم بمحافظة الزرقاء، حيث نقل إليهم تحيات جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدا أن الديوان الملكي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتا لجميع الأردنيين.
وقال العيسوي إن الأردن الذي يفخر به الأردنيون اليوم هو ثمرة مسيرة هاشمية ممتدة، انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها في النهضة والوحدة والحرية، وتواصلت بقيادة الهاشميين لبناء دولة حديثة تقوم على الاعتدال، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وقوة المؤسسات، حتى غدت المملكة نموذجا في الأمن والاستقرار والإنجاز، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.
وأضاف أن المناسبات الوطنية، وإن انقضت أيامها، فإن قيمها ومعانيها ستبقى حية في وجدان الأردنيين، نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد، ونستمد منها معاني الولاء والانتماء، والعزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ووحدة الصف، وتماسك الجبهة الداخلية.
وأشادوا بالدور الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وجهوده في التواصل مع الشباب، ودعم المبادرات التي تسهم في تمكينهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدين أن حضور سموه الميداني واهتمامه بقضايا الشباب يجسد رؤية هاشمية تستثمر في الإنسان الأردني وتؤمن بدوره في صناعة المستقبل.
-
أخبار متعلقة
-
بأعلى درجات الاحتراف .. القوات الأردنية تنقذ طاقم طائرة منكوبة في الكونغو
-
الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
نقابة المهندسين تكرّم طاقم التحكيم الأردني المشارك في مونديال 2026
-
اختتام امتحانات التوجيهي للصف الحادي عشر والنتائج بعد منتصف آب المقبل
-
اليمن يدين الهجوم الصاروخي الإيراني على الأردن
-
إطلاق النسخة الأردنية لأحد أبرز المراجع العالمية في التسويق الرقمي
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام