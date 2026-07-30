العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية، مستنداً إلى رؤية ملكية استشرافية جعلت من المملكة نموذجا يجمع بين الثبات على المبادئ والانفتاح على المستقبل، وترتكز إلى سيادة القانون، وقوة المؤسسات، ووحدة الصف الوطني، والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات بحكمة واقتدار.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من منطقة قرى بني هاشم بمحافظة الزرقاء، حيث نقل إليهم تحيات جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدا أن الديوان الملكي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتا لجميع الأردنيين.



وقال العيسوي إن الأردن الذي يفخر به الأردنيون اليوم هو ثمرة مسيرة هاشمية ممتدة، انطلقت من مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها في النهضة والوحدة والحرية، وتواصلت بقيادة الهاشميين لبناء دولة حديثة تقوم على الاعتدال، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وقوة المؤسسات، حتى غدت المملكة نموذجا في الأمن والاستقرار والإنجاز، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وتحولات متسارعة.



وأضاف أن المناسبات الوطنية، وإن انقضت أيامها، فإن قيمها ومعانيها ستبقى حية في وجدان الأردنيين، نستحضر من خلالها تضحيات الآباء والأجداد، ونستمد منها معاني الولاء والانتماء، والعزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ووحدة الصف، وتماسك الجبهة الداخلية.

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