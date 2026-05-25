الإثنين 2026-05-25 06:19 م

العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة

خلال لقائه جمعية الوجوه البيضاء الخيرية
خلال لقائه جمعية الوجوه البيضاء الخيرية
 
الإثنين، 25-05-2026 04:23 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وفداً من جمعية الوجوه البيضاء الخيرية، أن احتفال الأردن اليوم بعيد الاستقلال الثمانين، ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل هو تجسيد لرمزية "الاستقلال" الذي كان ولا يزال منطلقاً لعزة وكرامة الأردنيين، ومحطة تاريخية فارقة أرساها الهاشميون لبناء دولة قوية قائمة على مبادئ العدالة والسيادة.

وشدد العيسوي على أن استقلالنا يفرض علينا جميعاً مسؤولية وطنية مضاعفة، تتطلب منا أن نكون في مسيرة البناء أوفياء لهذا الإرث من خلال ترسيخ قيم الانتماء، والتفاني في العطاء، والتمسك بالوحدة الوطنية التي تشكل الحصن المنيع في وجه التحديات.

وقال إن "الاستقلال مسؤوليةٌ مستمرة، يبني فيها الأردنيون لبنات المستقبل بعزيمة لا تلين، ويستذكرون فيها تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا هذا الوطن ليكون منارةً للحرية والكرامة".

اضافة اعلان

 

من جهتهم عبر المتحدثون عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الهاشمية الشريفة، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين، وعيد الأضحى المبارك، والمناسبات الوطنية الغالية.

وأكدوا  أن هذه المحطات المضيئة في تاريخ الأردن الحديث تجسد مسيرة حافلة بالبناء والتضحية، قادها الهاشميون جنباً إلى جنب مع أبناء وبنات الوطن، لترسخ دعائم دولةٍ أضحت نموذجاً وطنياً متقدماً يقوم على الاعتدال، وسيادة القانون، واحترام كرامة الإنسان، وتعزيز قيم المواطنة والإنماء والإنجاز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة

g

عربي ودولي لأول مرة.. إيران تكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد وحالته الصحية

طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

ب

شؤون برلمانية البيئة والمناخ النيابية: عيد الاستقلال محطة فخر بتاريخ الأردن وإنجازاته

علم ايران

عربي ودولي إيران: تقدم بالمفاوضات مع واشنطن ووفد في الدوحة لبحث اتفاق محتمل

ب

أخبار محلية طلب متزايد على الدينار لدى شركات الصرافة المحلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد

ب

عربي ودولي "فارس": إسقاط طائرة مسيرة معادية في الخليج



 
 






الأكثر مشاهدة

 