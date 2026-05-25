العيسوي: الاستقلال محطةٌ عز وكرامة.. والأردن بقيادة الملك دولة مواقف ثابتة ومبادئ راسخة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم في الديوان الملكي الهاشمي العامر، وفداً من جمعية الوجوه البيضاء الخيرية، أن احتفال الأردن اليوم بعيد الاستقلال الثمانين، ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل هو تجسيد لرمزية "الاستقلال" الذي كان ولا يزال منطلقاً لعزة وكرامة الأردنيين، ومحطة تاريخية فارقة أرساها الهاشميون لبناء دولة قوية قائمة على مبادئ العدالة والسيادة.



وشدد العيسوي على أن استقلالنا يفرض علينا جميعاً مسؤولية وطنية مضاعفة، تتطلب منا أن نكون في مسيرة البناء أوفياء لهذا الإرث من خلال ترسيخ قيم الانتماء، والتفاني في العطاء، والتمسك بالوحدة الوطنية التي تشكل الحصن المنيع في وجه التحديات.



وقال إن "الاستقلال مسؤوليةٌ مستمرة، يبني فيها الأردنيون لبنات المستقبل بعزيمة لا تلين، ويستذكرون فيها تضحيات الآباء والأجداد الذين صنعوا هذا الوطن ليكون منارةً للحرية والكرامة".

اضافة اعلان