العيسوي: التحديث الشامل المسار للمستقبل.. وتمكين المرأة والشباب ركيزة الرؤية الملكية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد في مقر الديوان، وفداً يمثل جمعيات تعاونية وخيرية وتطوعية من محافظة الزرقاء، حيث نقل لهم في بداية اللقاء تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتحدث العيسوي عن القيمة الرمزية التي يعيشها الأردنيون في الفترة الحالية، مؤكداً أن المملكة تعيش غمرة احتفالاتها بالمناسبات الوطنية العظيمة، المتمثلة بعيد الاستقلال، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى. واعتبر أن هذه المناسبات تشكل علامات قوة فارقة ومحطات عز برهنت على منعة الدولة، مجسدةً التلاحم التاريخي الفريد بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، والمدعوم بوعي المواطن وبسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تقف سياجاً منيعاً لحماية المنجزات. وأضاف أن الأردن، بفضل الحكمة السياسية لجلالة الملك، استطاع العبور بثبات وثقة وسط محيط مليء بالأزمات، مقدمًا نموذجاً للدولة المتماسكة التي توازن بامتياز بين حماية مصالحها العليا والتمسك بثوابتها الوطنية والقومية.

وأوضح أن المشروع النهضوي الذي يقوده جلالة الملك يضع "الإنسان الأردني" في صدارة الاهتمام، مستشهداً بالجهود الاستثنائية والمستمرة لجلالة الملكة رانيا العبدالله في رعاية الأسرة والطفل، ومبادراتها الرائدة لتمكين المرأة الأردنية وتطوير المنظومة التعليمية والتربوية، إلى جانب الرؤية الشبابية الطموحة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه الدؤوب على دعم طاقات الشباب، وتأهيلهم لارتياد المستقبل، وتوفير الفرص الواعدة لهم في مختلف المسارات التنموية.



من جانبهم، أكد متحدثون اعتزازهم العميق بالمسيرة الوطنية المظفرة للأردن، مجددين العهد والولاء لمقام جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة.

وشدد المتحدثون على أن الأردن، بقيادته الها الحكشمية يمة وعزيمة أبنائه وبناته، يمثل نموذجاً راسخاً في البناء والوحدة والمنعة، وبيتاً جامعاً يحتضن طموحات الأسرة الأردنية الواحدة.