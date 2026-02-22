العيسوي: التحديث بقيادة الملك يؤسس لمرحلة وطنية متقدمة تعزز قوة الدولة وتمكينها

وأكد العيسوي أن الأردن يمضي بثقة في تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحديث شامل يطال مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا النهج الإصلاحي يشكل إطاراً وطنياً متكاملاً يرسخ مؤسسية الدولة ويعزز كفاءة الأداء العام، بما ينعكس على مستوى الخدمات ويوسّع فرص المشاركة والتمكين في جميع المحافظات.
وأوضح أن توجيهات جلالة الملك لإعداد استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في القوات المسلحة – الجيش العربي تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة التحولات والمتغيرات، وحرصاً على تطوير القدرات الدفاعية بما يواكب التطور التكنولوجي ويصون أمن الوطن واستقراره.
وبيّن أن السياسة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، تقوم على مبدأ التوازن بين ترسيخ الجبهة الداخلية وتعزيز الحضور الفاعل على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته التنافسية.
وجددوا تهانيهم لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده وذكرى الوفاء والبيعة، داعين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي، والأسرة الهاشمية.
كما ثمّنوا مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، وجهوده في دعم أهل غزة.
