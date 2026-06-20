العيسوي: الجلوس الملكي تجسيد لنهج راسخ في مسيرة التحديث والبناء الوطني

03:39 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن عيد الجلوس الملكي تمثل مناسبة وطنية تعكس ما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجسد الإرادة المستمرة لمواصلة مسيرة التحديث والتطوير وترسيخ مقومات الدولة الحديثة. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من المركز العربي للدراسات السياسية، حيث نقل للحضور تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وقال العيسوي إن الرؤية التي يقودها جلالة الملك أسهمت في ترسيخ نهج إصلاحي متدرج يستند إلى توسيع المشاركة السياسية، وتعزيز البيئة الاقتصادية، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.



وأشار إلى أن الديوان الملكي الهاشمي، وبتوجيهات ملكية مباشرة، يواصل القيام بدوره كجسر للتواصل بين القيادة والمواطنين، ومنبر للحوار وتبادل الرؤى، بما يعكس النهج الهاشمي القائم على القرب من الناس والاستماع إلى تطلعاتهم وقضاياهم.



وأضاف أن المناسبات الوطنية، وفي مقدمتها عيد الجلوس الملكي وعيد الاستقلال ويوم الجيش، تشكل محطات تستحضر مسيرة الدولة الأردنية وما رافقها من جهود وتضحيات أسهمت في تعزيز منعتها وترسيخ مكانتها.



وأكد العيسوي أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، كانت وستبقى عنواناً للعطاء والانضباط والجاهزية، وسداً منيعاً في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مستذكراً التضحيات التي قدمها نشامى الجيش العربي دفاعاً عن الأردن وقضايا الأمة.



وبيّن أن الأردن استطاع، بقيادة جلالة الملك، الحفاظ على استقراره ومواصلة مسيرة التنمية رغم ما تشهده المنطقة من أزمات ومتغيرات، بفضل وضوح الرؤية، وقوة المؤسسات، والتفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية.



كما أشاد بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهودها في دعم مبادرات التعليم والتمكين المجتمعي وتعزيز صورة الأردن الحضارية على المستويين الإقليمي والدولي.



وثمّن العيسوي الدور الفاعل الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الرؤى الملكية وترجمة مضامينها إلى مبادرات وبرامج تلامس تطلعات الشباب وتعزز مشاركتهم في مسيرة البناء الوطني.



وأكد أن سموه يجسد نموذجاً للشباب الأردني الطموح، من خلال حضوره الميداني وتواصله المباشر مع مختلف القطاعات، وحرصه على دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة الإنجاز وحمل مسؤولية المستقبل بثقة واقتدار.



وجدد العيسوي التأكيد على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود التي يقودها جلالة الملك للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.



ودعا العيسوي إلى مواصلة العمل بروح الشراكة والمسؤولية، مؤكداً أن مواصلة البناء وتعزيز المنجز الوطني تتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية.



من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالمنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك، مؤكدين دعمهم لمسيرة التحديث الشامل، ومشيدين بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.



وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، مجددين العهد والولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومؤكدين أن الأردنيين سيبقون أوفياء لرسالتهم الوطنية وللقيادة التي حملت الوطن بثبات واقتدار عبر مختلف التحديات.



وأشادوا بحكمة جلالة الملك واعتداله، ودوره في ترسيخ مكانة الأردن على الساحة الدولية، وتعزيز حضوره الفاعل في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، بما أسهم في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وسط محيط إقليمي يشهد العديد من الأزمات والتحولات.



وثمنوا مواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده المتواصلة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدين أن هذه المواقف تشكل مصدر فخر واعتزاز لكل أردني وعربي ومسلم.



كما شددوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها في حماية الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة وصون مقدساتها.

وأكد المتحدثون أن جلالة الملك يمثل نموذجاً في القيادة والرؤية الاستشرافية، مشيرين إلى حرص المركز على دعم التوجهات الوطنية التي يقودها جلالته، لا سيما في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية الوطنية.



كما أعربوا عن اعتزازهم بالدور الذي يضطلع به سمو ولي العهد، وما يجسده من روح المبادرة والعطاء، مؤكدين أن رؤى سموه وتواصله المستمر مع الشباب تشكل حافزاً لاستمرار العمل والإنجاز واستشراف آفاق أوسع للتنمية والبناء.



وأشاروا إلى أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه ووعيهم الوطني، وبفضل جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، قادراً على مواجهة مختلف التحديات وصون أمنه واستقراره ومنجزاته الوطنية.



كما قدموا إيجازاً حول المركز العربي للدراسات السياسية، استعرضوا فيه نشأته وأهدافه وبرامجه وأنشطته ومبادراته، إلى جانب خططه المستقبلية الرامية إلى الإسهام في تعزيز الوعي السياسي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.





