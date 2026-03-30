الإثنين 2026-03-30 04:43 م

العيسوي: الجهود الملكية نموذج متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار والدور الدولي الفاعل

الإثنين، 30-03-2026 04:35 م

الوكيل الإخباري-   استعرض رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال لقائه اليوم الاثنين وفدين، أكاديمياً وشبابياً، في لقاءين منفصلين، الجهود الملكية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من تحديات متسارعة، تتطلب وعياً وطنياً عالياً والتفافاً راسخاً حول القيادة الهاشمية.

اضافة اعلان

 

وأشار العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يتعامل مع مجمل التحديات بحكمة واتزان، واضعاً حماية المصالح الوطنية وصون أمن الوطن واستقراره في صدارة الأولويات.

 

وضم الوفد الأكاديمي: محمد خير الصباغ، والدكتور فيصل الرفوع، والدكتورة أماني جرار، والدكتور محمد الزبون، والدكتور عاطف الرفوع، حيث أهدوا العيسوي مؤلفهم وزملاء أخرين (الدكتورة وفاء الخضرا والدكتور نضال العودات والدكتور قاسم الثبيتات) الذي جاء بعنوان " من فرصتنا الأخيرة إلى الأمل الدائم.. فن الممكن في زمن المستحيل"، وهو عبارة عن قراءة تحليلية في فكر جلالة الملك. فيما ضم الوفد الثاني فريق "إرث" من طلبة الجامعة الهاشمية.

 

من جهتهم، أكد المتحدثون من الوفدين اعتزازهم بمواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد، مشددين على وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم الكامل للجهود الملكية في ظل الظروف الراهنة.

 

وأشاروا إلى أن الشباب الأردني يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الجبهة الداخلية، مؤكدين أن الجامعات تمثل حاضنة وطنية لترسيخ الوعي والدفاع عن مواقف الأردن، وأن بوصلتهم تتمثل في القيادة الهاشمية وخدمة الوطن.

 

 

 
 


أحدث الأخبار

ت

ن

ت

ت

ن

الأكثر مشاهدة