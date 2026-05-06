العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، في لقاءين منفصلين، وفدين الأول من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، والثاني يمثل حزب القدوة.



وخلال اللقاء، عرض العيسوي المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في إدارة الشأنين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنها تستند إلى منهج متوازن يجمع بين متطلبات التحديث الشامل والحفاظ على الاستقرار، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتسارعة.



وأشار إلى أن الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية يعكس جهود جلالة الملك في توسيع شبكة العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مكانة المملكة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع الالتزام بثوابت السياسة الوطنية ومصالحها العليا.



وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، لفت العيسوي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد مقاربات دقيقة تقوم على وضوح الرؤية وحسن التقدير، بما يحفظ مصالح الأردن ويعزز دوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

