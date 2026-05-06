الأربعاء 2026-05-06 06:50 م

العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

خلال لقائه فعاليات نقابية وحزبية
خلال لقائه فعاليات نقابية وحزبية
 
الأربعاء، 06-05-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، في لقاءين منفصلين، وفدين الأول من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، والثاني يمثل حزب القدوة.

وخلال اللقاء، عرض العيسوي المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في إدارة الشأنين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنها تستند إلى منهج متوازن يجمع بين متطلبات التحديث الشامل والحفاظ على الاستقرار، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتسارعة.

وأشار إلى أن الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية يعكس جهود جلالة الملك في توسيع شبكة العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مكانة المملكة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع الالتزام بثوابت السياسة الوطنية ومصالحها العليا.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، لفت العيسوي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد مقاربات دقيقة تقوم على وضوح الرؤية وحسن التقدير، بما يحفظ مصالح الأردن ويعزز دوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

اضافة اعلان


 من جهتهم، عبّر وفد حزب القدوة عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة ، وسمو ولي العهد، مثمنين الجهود المتواصلة لجلالة الملك في حماية أمن الأردن واستقراره وصون مصالحه العليا، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وظروف معقدة.

وأشادوا بما تحقق من إنجازات في مختلف مناحي الحياة خلال عهد جلالته، والتي أسهمت في تراكم المنجزات الوطنية التي رسّخها الهاشميون عبر مسيرة الدولة الأردنية، مؤكدين أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة رؤية ملكية واضحة ونهج إصلاحي متواصل يقوده جلالة الملك وسمو ولي العهد في مسارات التحديث والتطوير.

كما ثمّن الوفد التحركات الداخلية والخارجية لجلالة الملك، والتي تشكل مساراً متكاملاً ضمن رؤية دبلوماسية واضحة تهدف إلى تثبيت الموقف الأردني والدفاع عن ثوابته الوطنية والقومية، وفي مقدمتها التأكيد على أن لا استقرار دون عدالة، ولا حلول دون احترام الحقوق، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال النفط يهوي إلى أكثر من 9%

فصل الكهرباء من 9 صباحًا حتى 2 ظهرا عن هذه المناطق - أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزمالية بالأغوار الشمالية الخميس

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب

عربي ودولي استطلاع: 60% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية

العيسوي يعزي آل الجندي

أخبار محلية العيسوي يعزي آل الجندي

الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

أخبار محلية الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

خلال لقائه فعاليات نقابية وحزبية

أخبار محلية العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

ب

أخبار محلية إغلاق محل تجاري وتوجيه إنذارات خلال حملة رقابية في إربد



 
 






الأكثر مشاهدة

 