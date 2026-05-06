العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

وخلال اللقاء، عرض العيسوي المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في إدارة الشأنين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنها تستند إلى منهج متوازن يجمع بين متطلبات التحديث الشامل والحفاظ على الاستقرار، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتسارعة.
وأشار إلى أن الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية يعكس جهود جلالة الملك في توسيع شبكة العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مكانة المملكة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع الالتزام بثوابت السياسة الوطنية ومصالحها العليا.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، لفت العيسوي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد مقاربات دقيقة تقوم على وضوح الرؤية وحسن التقدير، بما يحفظ مصالح الأردن ويعزز دوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.
من جهتهم، عبّر وفد حزب القدوة عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة ، وسمو ولي العهد، مثمنين الجهود المتواصلة لجلالة الملك في حماية أمن الأردن واستقراره وصون مصالحه العليا، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وظروف معقدة.
وأشادوا بما تحقق من إنجازات في مختلف مناحي الحياة خلال عهد جلالته، والتي أسهمت في تراكم المنجزات الوطنية التي رسّخها الهاشميون عبر مسيرة الدولة الأردنية، مؤكدين أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة رؤية ملكية واضحة ونهج إصلاحي متواصل يقوده جلالة الملك وسمو ولي العهد في مسارات التحديث والتطوير.
كما ثمّن الوفد التحركات الداخلية والخارجية لجلالة الملك، والتي تشكل مساراً متكاملاً ضمن رؤية دبلوماسية واضحة تهدف إلى تثبيت الموقف الأردني والدفاع عن ثوابته الوطنية والقومية، وفي مقدمتها التأكيد على أن لا استقرار دون عدالة، ولا حلول دون احترام الحقوق، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
