 
الأربعاء 2025-01-29 04:07 م
 

العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
خلال لقائه فعاليات شعبية وشبابية
الأربعاء، 29-01-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-    قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة، لجلالة الملك عبدالله الثاني، جعلت من الأردن، نموذجا في الاستقرار والتقدم.

 وأضاف العيسوي أن الأردن، بعزيمة أبنائه، وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، قادر على تجاوز التحديات، وإحداث التغيير الإيجابي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم  في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود شعبية وشبابية، استعرض فيها مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، التي يقودها جلالة الملك، في مختلف المجالات، والجهود السياسية والإنسانية لدعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي.

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من جهتهم أكد المتحدثون وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه ومساندين لجهوده، على مختلف الصعد، وأنهم سيبقون الجنود الأوفياء في الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره، وتعزيز منعته وحماية مسيرته.

 وثمنوا  جهود جلالة الملك وسياسته الحكيمة، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمان ومضت به لمزيد من الإنجازات.

 وعبروا عن اعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه المواقف، ليست غريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.

 

 
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