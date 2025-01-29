العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة، لجلالة الملك عبدالله الثاني، جعلت من الأردن، نموذجا في الاستقرار والتقدم.



وأضاف العيسوي أن الأردن، بعزيمة أبنائه، وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، قادر على تجاوز التحديات، وإحداث التغيير الإيجابي.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود شعبية وشبابية، استعرض فيها مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، التي يقودها جلالة الملك، في مختلف المجالات، والجهود السياسية والإنسانية لدعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي.

اضافة اعلان