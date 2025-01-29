العيسوي: الرؤية الطموحة والسياسة الحكيمة للملك جعلت الأردن نموذجا في التقدم والاستقرار

وأضاف العيسوي أن الأردن، بعزيمة أبنائه، وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، قادر على تجاوز التحديات، وإحداث التغيير الإيجابي.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود شعبية وشبابية، استعرض فيها مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، التي يقودها جلالة الملك، في مختلف المجالات، والجهود السياسية والإنسانية لدعم ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الهمجي.
وثمنوا جهود جلالة الملك وسياسته الحكيمة، والتي سارت بالأردن نحو بر الأمان ومضت به لمزيد من الإنجازات.
وعبروا عن اعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذه المواقف، ليست غريبة عن الهاشميين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين وأهلها وأمتهم.
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