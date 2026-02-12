العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أعضاء جمعية اللد، ووفدًا من ملتقى النخبة، في لقاءين منفصلين.



وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى الوفاء والبيعة تمثلان محطتين وطنيتين عزيزتين، تتجدد فيهما معاني الانتماء والولاء، وتتعزز فيهما قيم العمل والعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية.



وأشار إلى أن مسارات التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما يسهم في تمكين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ويعزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.



كما لفت العيسوي إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك على الصعيد الخارجي، بما يخدم مصالح الأردن والأردنيين، من خلال توسيع آفاق التعاون، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات التشبيك مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

اضافة اعلان