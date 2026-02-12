الخميس 2026-02-12 05:16 م

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات
العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات
 
الخميس، 12-02-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من أعضاء جمعية اللد، ووفدًا من ملتقى النخبة، في لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، أن مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وذكرى الوفاء والبيعة تمثلان محطتين وطنيتين عزيزتين، تتجدد فيهما معاني الانتماء والولاء، وتتعزز فيهما قيم العمل والعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية.

وأشار إلى أن مسارات التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بما يسهم في تمكين المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ويعزز منعة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

كما لفت العيسوي إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك على الصعيد الخارجي، بما يخدم مصالح الأردن والأردنيين، من خلال توسيع آفاق التعاون، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات التشبيك مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

اضافة اعلان

 

من جانبهم، رفع أعضاء الوفدين أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون وذكرى الوفاء والبيعة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على جلالته وسمو ولي العهد وجلالة الملكة رانيا العبدالله والعائلة الهاشمية موفور الصحة والعافية.

وأعربوا عن اعتزازهم بالمواقف الوطنية لجلالة الملك، وجهوده المتواصلة من أجل رفعة الوطن وتعزيز مسارات التحديث الشامل، مؤكدين أن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية، ووعي شعبه، وحرفية ومهنية قواته المسلحة – الجيش العربي – قادر على مواجهة أقسى التحديات والظروف التي تعصف بالمنطقة. 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية

مبنى وزارة التعليم العالي

أخبار محلية هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

ل

أخبار الشركات بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

ل

شؤون برلمانية لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة

ب

أخبار محلية 26 مدربة تشارك في ورشة عمل مدربات الواعدات

ا

أخبار محلية "النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى



 






الأكثر مشاهدة