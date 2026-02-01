العيسوي: الرؤية الملكية لترسيخ مكانة الأردن تنبع من قراءة عميقة

ورفع العيسوي، في مستهل اللقاء، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية، قائدًا ميدانيًا وراعيًا لمسيرة الوطن وحارسًا لأمنه واستقراره.
وأكد العيسوي أن تهنئة جلالة القائد الأعلى هي تحية جندي لقائده، ووفاء رفاق ميدان لقائد عرفوه عن قرب في مواقع الشرف والمسؤولية، مشددًا على أن الجندية عهد لا ينتهي بالتقاعد.
ونقل العيسوي تحيات جلالة الملك وتقديره العالي لخدمة وتضحيات رفاق السلاح، كما نقل تحيات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يجسّد بروحه العسكرية امتداد المدرسة الهاشمية في الانضباط والالتزام والمسؤولية.
وأشار إلى أن العلاقة بين جلالة الملك ورفاق السلاح هي علاقة أخوّة ميدانية، مؤكدًا أن ما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة واحتراف هو نتاج تراكمي لجهود منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
كما قدّموا التهنئة لسمو ولي العهد وللعائلة الهاشمية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين، مثمّنين جهود جلالة الملك في النهوض بالأردن ووضعه في مصاف الدول المتقدمة، ومؤكدين أن شخصية جلالته العالمية أسهمت في تعزيز الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية.
