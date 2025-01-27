العيسوي: السياسة الحكيمة للملك أبقت على الأردن واحة أمن واستقرار

واستهل العيسوي حديثه، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ووعي شعبه، ماض في مسيرته التحديثية والتطويرية، ثابت على مواقفه الوطنية ومبادئه.
وأكد العيسوي أن السياسة الحكيمة، لجلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيته الاستشرافية للتحولات التي تشهدها المنطقة، أبقت على الأردن أمنا مستقرا، في ظل محيط ملتهب، وعززت من دوره المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه المواقف، ورؤى وتوجيهات جلالة الملك، تعكس خارطة طريق وطنية تقوم على مبادئ الثوابت الأردنية، بما يعزز موقف الأردن كداعم رئيسي لقضايا الأمة العربية في مختلف المحافل.
وأعربن عن فخرهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية، وما حققته من إنجازات، جعلت منه نموذجا عماده رفعة الوطن والمواطن، والاهتمام بالمرأة وتمكينها وبالشباب وتفعيل دورهم، وهو ما سانده في تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية
-
ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور
-
الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين
-
الصحة: لا عقوبات على بصمة الأطباء والنظام يهدف لضمان الالتزام بالدوام
-
الدفاع المدني يحذر:الاستخدام الخاطئ للمدافئ والسخانات يشكل خطراً على الحياة
-
"لجان المخيمات" في الأردن يؤكدون رفضهم خطط التهجير القسري للفلسطينيين
-
الخدمات الطبية تنعى الرقيب مالك العوابدة
-
إغلاق جسر مدخل المطار بدءا من الثلاثاء .. وتحويلات مرورية